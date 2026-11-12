En medio de una entrevista en el programa Indagatoria, la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, contó la historia de la bandera de ‘guerra a muerte’, la misma con la que ella fue vista en varios eventos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Angie Rodríguez confesó que lució la bandera de guerra a muerte por una pelea interna en la Casa de Nariño: “Petro distorsionó”

Rodríguez aseguró haber sacado esa bandera el pasado 1.° de mayo en un evento por el Día del Trabajador, dado que tenía de por medio una pelea con Laura Sarabia. Algo que según ella, solo sabía el exministro Armando Benedetti y no el expresidente Petro.

“Esa bandera de guerra o muerte la sacaba por ella. Me tenía aburrida. Eso era, perdóname, una jodedera por todo. Perdón que hable vulgar, pero era una cosa así. Salí el 1 de mayo con la bandera y el presidente me la vio y empezó a pronunciar un discurso contra el Congreso. (Risas) Se me desdibujó el tema, pero siempre que la usaba era por eso”, narró Rodríguez.

Tras lo anterior, quien reaccionó al respecto fue la exsenadora María Fernanda Cabal.

“¡Hágame el favor, qué ambiente laboral el de la Casa de Nariño en la era Petro! Hasta la bandera de “guerra o muerte” servía para intimidar a sus propios compañeros de gobierno. Ese era el lenguaje de los que predicaban la paz. No hay nada oculto bajo el sol", dijo Cabal esta mañana de jueves, 12 de noviembre.