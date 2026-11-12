Operación Mano de Hierro en Bucaramanga deja 136 capturados: esto dijo el presidente Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella anunció los resultados de la operación Mano de Hierro, una ofensiva adelantada en Bucaramanga contra las organizaciones criminales y las redes de narcotráfico que delinquen en el departamento de Santander.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que participó personalmente en el despliegue realizado durante la madrugada, junto a integrantes de la Fuerza Pública, con el propósito de reforzar las acciones de seguridad y recuperar el control de las calles.

Según el balance entregado por el jefe de Estado, la operación dejó 136 personas capturadas y 70 allanamientos. Entre los elementos incautados figuran 12 armas de fuego, 27 teléfonos celulares, 430 cartuchos y 1.800 gramos de explosivos.

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Abelardo De La Espriella ha recibido varias críticas tras haber usado un uniforme militar. Foto: Colprensa.

Asimismo, las autoridades decomisaron más de 18.837 gramos de estupefacientes y $4.640.000 en efectivo. El procedimiento también permitió avanzar en la extinción de dominio de bienes cuyo valor fue estimado en $1.541 millones.

De La Espriella sostuvo que la estrategia de seguridad continuará mediante el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), cuyos despliegues se extenderán progresivamente a otras ciudades del territorio nacional.

El mandatario advirtió que su Gobierno mantendrá la persecución contra las estructuras delincuenciales y aseguró que los responsables serán puestos a disposición de la justicia.