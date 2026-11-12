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Operación Mano de Hierro en Bucaramanga deja 136 capturados: esto dijo el presidente Abelardo De La Espriella

Entre los elementos incautados figuran 12 armas de fuego, 27 teléfonos celulares, 430 cartuchos y 1.800 gramos de explosivos.

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Redacción Semana
12 de noviembre de 2026 a las 8:19 a. m.
Abelardo De La Espriella en la frontera con Venezuela.
Abelardo De La Espriella en la frontera con Venezuela. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella anunció los resultados de la operación Mano de Hierro, una ofensiva adelantada en Bucaramanga contra las organizaciones criminales y las redes de narcotráfico que delinquen en el departamento de Santander.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que participó personalmente en el despliegue realizado durante la madrugada, junto a integrantes de la Fuerza Pública, con el propósito de reforzar las acciones de seguridad y recuperar el control de las calles.

Según el balance entregado por el jefe de Estado, la operación dejó 136 personas capturadas y 70 allanamientos. Entre los elementos incautados figuran 12 armas de fuego, 27 teléfonos celulares, 430 cartuchos y 1.800 gramos de explosivos.

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Abelardo de la Espriella ha recibido varias críticas tras haber usado uniforme militar.
Abelardo De La Espriella ha recibido varias críticas tras haber usado un uniforme militar. Foto: Colprensa.

Asimismo, las autoridades decomisaron más de 18.837 gramos de estupefacientes y $4.640.000 en efectivo. El procedimiento también permitió avanzar en la extinción de dominio de bienes cuyo valor fue estimado en $1.541 millones.

De La Espriella sostuvo que la estrategia de seguridad continuará mediante el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), cuyos despliegues se extenderán progresivamente a otras ciudades del territorio nacional.

El mandatario advirtió que su Gobierno mantendrá la persecución contra las estructuras delincuenciales y aseguró que los responsables serán puestos a disposición de la justicia.

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