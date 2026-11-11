Corte Suprema cerró indagación a 72 congresistas del Pacto Histórico que no asistieron a la posesión de Abelardo De La Espriella

El pasado 7 de agosto, Abelardo De La Espriella se posesionó como Presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

Las ceremonias contaron con la presencia de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana e Iván Duque. Además de varios mandatarios locales y departamentales.

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Así como varios invitados internacionales, entre ellos, el Rey Felipe VI de España, los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile, Panamá y República Dominicana.

Incluso, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sin embargo, durante la ceremonia de posesión no se hicieron presentes los senadores y representantes de la bancada del Pacto Histórico.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: Javier Casella/Mindefensa

Los dirigentes políticos, encabezados por Iván Cepda, convocaron jornadas “de resistencia pacífica”, concentraciones y actos simbólicos de desobediencia civil en Bogotá, Cali —en el monumento de Puerto Resistencia— y Barranquilla.

Esta situación generó que se presentaran una serie de denuncias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigaran a los congresistas.

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En las denuncias se advertía que los dirigentes políticos habían incurrido en los delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal.

Esto, por el hecho de que debían estar presentes durante la jornada que era un día de trabajo legislativo.

Por no estar presentes, no podían cobrar el sueldo.

Sin embargo, la Sala de Instrucción no encontró motivos para abrir investigación contra los 75 congresistas del Pacto Histórico.

“Inhbirse por las motivaciones consignadas en esta providencia, de abrir instrucción contra los 75 congresistas especificados”, señala la decisión.

“Ordenar, en consecuencia, que en firme esta providencia, la Secretaria de la Sala proceda al archivo de la presente actuación”, agrega.

Los denunciantes podrán presentar el recurso de reposición.