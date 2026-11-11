Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra el senador Agmeth Escaf tras señalamientos de Eva Ferrer

La reveladora entrevista a SEMANA de la exasesora Eva Ferrer, en la que relató —entre varios temas— la feria de contratos en el gobierno de Gustavo Petro, empezó a sonar en los organismos judiciales.

Fiscalía citó a Eva Ferrer tras revelaciones en SEMANA sobre narcotráfico y Verónica Alcocer

SEMANA conoció que el Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pide la pérdida de investidura en contra del senador del Pacto Histórico, Agmeth Escaf.

En la acción judicial se relata directamente lo mencionado por Eva Ferrer sobre la participación de Escaf en nombramientos y decisiones de entidades públicas del orden nacional.

El demandante, Juan Carlos Calderón España, advierte que el dirigente político habría incurrido en un tráfico de influencias por utilizar su poder y cargo para el direccionamiento de contratos y nombramientos.

Esto, teniendo en cuenta su gran cercanía con Verónica Alcocer.

“Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime (Fernández), que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario (Fernández Alcocer). Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”, respondió Ferrer en dicha oportunidad.

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Por el poder que tenía Verónica Alcocer se acordó la entrega de cargos en varias entidades, entre las que se encontraban ProColombia, el Instituto de Bienestar Familiar, la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Fondo de Adaptación y el Icetex.

“Cuando estoy allá, empiezan a meter mucha mano con el tema de emergencias, la UNGRD. Yo ahí es donde te digo que hay dos cosas que me marcan mucho. Lo que decíamos antes, vas atando cosas. Una, la estrategia de Mario y Agmeth, que ella se tenía que meter por ahí. Y dos, empezaron a hacer mucho énfasis; de hecho, la última vez que yo hablé con Verónica fue por un viaje a La Guajira. Y entonces Mario era que yo le pasara la información a él; yo digo: “No le voy a pasar la información a este señor, que no es nadie”. Esa relación La Guajira, Guajira, Guajira, UNGRD”, detalló.

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Debido a la amistad que tenía Agmeth con Verónica Alcocer desde hace muchos años, el dirigente político -quien también pasó por el mundo del entretenimiento- acompañaba a la entonces primera dama a muchos viajes.

Por esto, sabía sobre los viajes que hizo Alcocer a Venezuela llevando dinero en efectivo en maletas.

“Viajes de ella. Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf). Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, aseveró.