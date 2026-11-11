Fiscalía citó a Eva Ferrer tras revelaciones en SEMANA sobre narcotráfico y Verónica Alcocer

En SEMANA y en entrevista con Vicky Dávila, la exconsejera del gobierno de Gustavo Petro reveló detalles de lo que consideró fueron traslados sospechosos de la entonces primera dama Verónica Alcocer a Venezuela.

Continúa declaración de Eva Ferrer ante Fiscalía por denuncias contra Verónica Alcocer: “La manera de vivir y gastar es obscena”

En la entrevista, Ferrer aseguró que conoció detalles de un supuesto tráfico de estupefacientes en el avión que se dejó a disposición de la entonces primera dama, maletas cargadas con cocaína y del regreso con dólares en efectivo. Esas versiones ahora son materia de investigación de la Fiscalía.

El ente acusador tomó la determinación de citar a la examiga de Verónica Alcocer a una diligencia de declaración que se fijó para los días 25 y 26 de noviembre en el Nivel Central, de forma presencial y de manera preliminar, mientras se concretan los detalles de citación.

“Para aclarar sus inquietudes, les cuento que una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico citó a la exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán a diligencia de declaración jurada como parte de una indagación que se sigue por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros”, señaló la Fiscalía.

No es la primera vez que Eva Ferrer tiene que cumplir una diligencia de declaración en la Fiscalía por cuenta de su entrevista en SEMANA. Hace algunos días lo hizo en el capítulo que advierte presuntas irregularidades en la contratación de la Presidencia. Fueron varias sesiones y de forma virtual tras advertir que se encontraba fuera del país.

“Cada vez que yo le decía… Mira, no sé quién. Es como… Uf. Dice que la manera de vivir y de gastar de esta gente es obscena. Es de un dinero fácil y rápido. De ellos qué he sabido… que viven de lujo, que pagan facturas…”, dijo Ferrer en esa primera diligencia en la Fiscalía.

La exconsejera del gobierno de Gustavo Petro también fue citada en la Procuraduría, en las investigaciones disciplinarias que se adelantan en contra de quienes para la fecha de los hechos ostentaban cargos públicos y que facilitaron las irregularidades denunciadas en la entrevista con SEMANA.

Eva Ferrer insistió en su entrevista que los hechos ocurrieron en el marco de un periplo que adelantó su examiga, la entonces primera dama Verónica Alcocer, en aviones del Estado y que según su conocimiento incluía los viajes con el transporte de los estupefacientes y el traslado de los dólares en efectivo.

Exconsejera presidencial, Eva Ferrer. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Se avanza, como lo hicimos hoy con la fiscal, manifestándole que estamos dispuestos y preguntándole cómo quiere escuchar a Eva. La fiscal dijo que vamos a hacer un programa metodológico de investigación y ahí vamos a proceder para corroborar la declaración”, dijo el abogado de Eva Ferrer tras las citaciones de las autoridades.