“Alineado con las políticas del Gobierno nacional, se permite comunicar las nuevas asignaciones de la estructura organizacional de la institución”, de esta forma el comandante del Ejército, el mayor General José Bertulfo Soto, confirmó la nueva cúpula de la institución en el gobierno de Abelardo De La Espriella.

Tres generales saldrían del Ejército: estas serían las razones del retiro

El Comando del Ejército reveló los recientes cambios que se hicieron en varias unidades tras la salida de tres generales, dos de ellos, luego de conocerse el secuestro de una subteniente en el departamento de Arauca.

El listado de la nueva cúpula, anunciada por el general Soto Sánchez, incluye al brigadier general Edilberto Cortez, como jefe del Estado Mayor de operaciones y al brigadier general Carlos Alberto Padilla, en una comisión al exterior. El brigadier general Eduardo Alberto Arias estará en la jefatura del Estado Mayor, generador de fuerza.

En las divisiones de mayor complejidad también se conocieron algunos cambios. El brigadier general William Fernando Caicedo, será el comandante de la octava división, mientras que el brigadier general Carlos Eduardo Caicedo ocupará la séptima división y, en la segunda, dejaron al general Javier Humberto Cómbita.

Ejército anunció cambios en la cúpula Foto: Colprensa - Lina Gasca

Otro cambio importante está en el departamento de inteligencia y contrainteligencia. Allí fue designado el brigadier general William Roberto Medina, un cargo de relevancia en un momento donde se discute la infiltración de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia en las pasadas elecciones presidenciales.

Los cambios ocurren justo cuando el presidente Abelardo De La Estrella rechazó el secuestro de una subteniente en el departamento de Arauca, que motivó la salida de varios generales que tenían a cargo la seguridad en esta zona del país