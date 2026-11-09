Fuentes militares confirmaron que tres generales saldrían del Ejército en las próximas horas. Dos oficiales serían llamados a calificar servicios por el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja, en Arauca y otro por posibles bajos resultados operacionales.

Subteniente María Camila Pantoja fue secuestrada. Foto: Colprensa

De acuerdo con la información militar, el general Gerardo Ortiz Ramírez, Comandante de la Octava División y el general Jorge Mario Aguirre de la Brigada 18 saldrían por el secuestro de la subteniente.

En el caso de la subteniente, hay que señalar que el ELN recientemente se atribuyó el secuestro de la oficial, indicando que la uniformada se encontraba realizando trabajos de inteligencia.

“Nos responsabilizamos de esta operación militar y a la vez responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, dijo la guerrilla.

La oficial, de acuerdo con fuentes militares, se encontraba asignada a las unidades de inteligencia y se encontraba realizando labores correspondientes asignadas por sus superiores cuando se dio su plagio.

Fuentes militares indicaron que falta la firma del Presiden De La Espriella para el retiro de tres generales. Foto: Presidencia

Mientras que el general Milton César Escobar de la brigada 23 en Nariño no seguiría más en la institución, al parecer, por falta de resultados.