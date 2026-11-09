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Propuesta para simplificar trámites de compra de vivienda fue aprobada en plenaria del Concejo de Bogotá

La iniciativa del concejal Rolando González busca reducir las barreras administrativas que hoy retrasan los proyectos habitacionales.

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Redacción Semana
9 de noviembre de 2026 a las 5:58 p. m.
En Bogotá se han identificado hasta 122 trámites ante 27 entidades para construir y entregar una vivienda.
En Bogotá se han identificado hasta 122 trámites ante 27 entidades para construir y entregar una vivienda. Foto: iStock

El Concejo de Bogotá aprobó este lunes, 9 de noviembre, el proyecto de acuerdo del concejal Rolando González, para simplificar y agilizar los trámites relacionados con la construcción y entrega de vivienda en la ciudad, reduciendo las barreras administrativas que retrasan el desarrollo de proyectos habitacionales.

El proyecto responde a una problemática que se ha identificado en el sector de la construcción más específicamente, pues para construir y entregar una vivienda en Bogotá se han identificado que existen hasta 122 trámites ante 27 entidades, una cantidad de procedimientos que puede generar demoras, duplicidad de documentos y dificultades para avanzar oportunamente en los proyectos.

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Ahora, falta la sanción del alcalde para que el proyecto entre en vigencia y con este los trámites serán más sencillos, pues podrán realizarse de manera digital, al tiempo que se promueve una mayor articulación entre las entidades distritales para evitar que los ciudadanos y constructores deban presentar repetidamente los mismos documentos.

El proyecto permitirá que los nuevos desarrollos habitacionales tengan que entregarse con las condiciones urbanísticas previstas, como lo son vías, parques y espacios públicos adecuados.

“Una vivienda digna no es solamente recibir las llaves de un apartamento. También significa tener un entorno adecuado para vivir, compartir en familia y disfrutar de espacios públicos de calidad”, comentó el concejal González.