Propuesta para simplificar trámites de compra de vivienda fue aprobada en plenaria del Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá aprobó este lunes, 9 de noviembre, el proyecto de acuerdo del concejal Rolando González, para simplificar y agilizar los trámites relacionados con la construcción y entrega de vivienda en la ciudad, reduciendo las barreras administrativas que retrasan el desarrollo de proyectos habitacionales.

El proyecto responde a una problemática que se ha identificado en el sector de la construcción más específicamente, pues para construir y entregar una vivienda en Bogotá se han identificado que existen hasta 122 trámites ante 27 entidades, una cantidad de procedimientos que puede generar demoras, duplicidad de documentos y dificultades para avanzar oportunamente en los proyectos.

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Ahora, falta la sanción del alcalde para que el proyecto entre en vigencia y con este los trámites serán más sencillos, pues podrán realizarse de manera digital, al tiempo que se promueve una mayor articulación entre las entidades distritales para evitar que los ciudadanos y constructores deban presentar repetidamente los mismos documentos.

El proyecto permitirá que los nuevos desarrollos habitacionales tengan que entregarse con las condiciones urbanísticas previstas, como lo son vías, parques y espacios públicos adecuados.

“Una vivienda digna no es solamente recibir las llaves de un apartamento. También significa tener un entorno adecuado para vivir, compartir en familia y disfrutar de espacios públicos de calidad”, comentó el concejal González.