“Cepeda es tan malo que ni con todo el poder del Estado, ni un hacker pudo ganar”: Daniel Briceño se refirió al escándalo del DNI

En las últimas horas se conoció un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que reveló una situación crítica que se habría dado durante la presidencia de Gustavo Petro. Esa entidad habría planeado poner tanto micrófonos como GPS a los vehículos que se iban a destinar a la seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República.

El informe también reveló que, antes de la segunda vuelta presidencial, se ordenó la asignación de estos vehículos con la participación del DNI, esto porque la tarea está generalmente a cargo de la UNP.

“El rompecabezas se está terminando de armar: convirtieron la DNI en una policía política”, denuncia senador Juan Caicedo

Otro hallazgo fue el haber retirado de sus cargos, sin justificación, a funcionarios cercanos al gobierno Petro. También se detectó que habría una casa que la DNI habría usado como sede operativa sin registrarla oficialmente.

Asimismo, hubo hallazgos en la Registraduría, pues el DNI habría contratado a un ingeniero de sistemas para que liderara la red que llevaría a cabo un trabajo para cambiar los resultados de la votación del 21 de junio.

Tras los hallazgos, varias voces políticas se han pronunciado sobre la polémica, que indica que el gobierno Petro habría buscado incidir para que la victoria de Iván Cepeda se configurara.

El congresista Daniel Briceño se refirió a la situación, haciendo una crítica al senador Cepeda: “Iván Cepeda es tan malo que ni con todo el poder del Estado, contratistas, recursos públicos, el voto fusil, con toda la política tradicional, los Torres y con un hacker desde el DNI listo para manipular el software de la Registraduría pudo ganar”, precisó.