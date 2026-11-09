Enrique Peñalosa reaccionó a nuevo escándalo del gobierno Petro por planes de espionaje a expresidentes: “Más horrores”

El exalcalde Enrique Peñalosa reaccionó al nuevo escándalo que sacude al gobierno del expresidente Gustavo Petro por supuestos planes de espionaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Un informe de Noticias Caracol señaló que desde la entidad se planeó poner micrófonos y GPS en los vehículos que iban a ser destinados a la seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes.

Además, se habló de intentos de influir en las elecciones presidenciales, compras de equipos de inteligencia y millonarias adquisiciones de equipos que nunca sirvieron.

Ante esto, Peñalosa no dudó en pronunciarse y, por medio de su cuenta de X, hizo una publicación con unas cortas, pero contundentes palabras.

“Más horrores del gobierno de Gustavo Petro. Pero a los petristas todo les parece perfecto”, dijo.