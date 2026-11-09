Nuevo golpe al narcotráfico: Abelardo De La Espriella anuncia operaciones en Caldas y Cartagena

El presidente Abelardo De La Espriella entregó los resultados de las más recientes operaciones que llevaron a cabo integrantes de la Policía en el departamento de Caldas y en la ciudad de Cartagena.

“Nuestra Policía continúa obteniendo resultados contundentes contra el narcotráfico, tanto en el territorio nacional como en las rutas internacionales de distribución de drogas”, comentó el jefe de Estado.

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En primer lugar, se notificó que uniformados hallaron 520 kilogramos de marihuana que salieron del departamento del Cauca y que tenían como destino las calles de la capital de Antioquia.

Mientras que en el Puerto de Cartagena se encontraron 358 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en dos generadores eléctricos dentro de un contenedor. Las pistas indican que el material había salido de Panamá.

Sobre este último operativo, De La Espriella detalló que el objetivo de los delincuentes era trasladar este material ilícito hasta la ciudad de Trípoli, en Libia, pero las tropas colombianas frustraron ese plan.

El presidente destacó los resultados de la institución: “Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía por estos resultados. Que les quede claro a los narcoterroristas y a los narcotraficantes: no les vamos a dar tregua”.

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La orden que emitió el primer mandatario es que las autoridades seguirán persiguiendo los cargamentos, las rutas y las finanzas hasta desmantelar a las estructuras criminales que atormentan al país.