Anuncian la expulsión de 33 extranjeros por alterar el orden en Barranquilla y Cartagena

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la expulsión de 33 ciudadanos extranjeros del territorio nacional. La medida se tomó tras confirmarse que los implicados venían alterando de manera sistemática la tranquilidad y la seguridad en las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

Abelardo De La Espriella expresa su respaldo al director del Dapre: “Ningún miembro de nuestra manada estará solo”

De acuerdo con la información compartida por el jefe de Estado a través de sus redes sociales, los ciudadanos expulsados acumulaban de forma conjunta 152 medidas correctivas.

Entre los comportamientos recurrentes se encuentran riñas callejeras, porte ilegal de armas blancas, consumo de sustancias estupefacientes en el espacio público e irrespeto continuo hacia los miembros de la Fuerza Pública.

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