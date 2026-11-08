Juan Guillermo Cuadrado hizo su primer gol con Millonarios y el video le da la vuelta al mundo

Juan Guillermo Cuadrado protagonizó un emotivo e histórico regreso al gol en la Liga BetPlay, aunque su festejo se vio empañado por la remontada 2-1 de Deportes Tolima sobre Millonarios este domingo 8 de noviembre.

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En el duelo correspondiente a la décimo octava jornada disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, la escuadra visitante tomó la delantera de forma tempranera con un brillante cobro de tiro libre.

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Como si se tratase de una mística coincidencia, el talentoso atacante antioqueño, portador de la camiseta número 7, envió el balón al fondo de las redes justamente en el minuto 7 del compromiso.

Cuadrado ejecutó el disparo desde la banda izquierda con destino al sector centro-derecho del arco, superando el intento de contención del guardameta mexicano Miguel Ortega para desatar la alegría albiazul.

Retorno histórico a las redes y la reacción del Deportes Tolima

Tuvieron que pasar exactamente 17 años, 11 meses y 28 días para que Juan Guillermo Cuadrado volviera a celebrar una anotación en las canchas del fútbol profesional colombiano.

¡PRIMER GOL DE JUAN GUILLERMO CUADRADO CON MILLONARIOS! Tremendo cobro de tiro libre del 'Panita' y @MillosFCoficial lo gana 1-0. #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽🔥🤯 https://t.co/NrBZsfc4Q9 — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2026

Su último registro goleador en el FPC se remontaba al 9 de noviembre de 2008, cuando, vistiendo los colores del Deportivo Independiente Medellín, anotó en la victoria 2-1 sobre La Equidad antes de emprender su extensa trayectoria internacional.

Esta joya de tiro libre parecía perfilar la clasificación anticipada de Millonarios a los cuadrangulares semifinales del torneo. Sin embargo, una desafortunada falta dentro del área cometida por la zaga embajadora derivó en un tiro penal al minuto 25, cobro que el atacante Ever Valencia transformó con serenidad en el 1-1 parcial.

El Deportes Tolima sostuvo su envión ofensivo y completó la remontada al minuto 36 tras un magistral contraataque comandado y finalizado por Kelvin Flórez para decretar el 2-1.

¡MAL CÁLCULO DE BANGUERO Y GOLAZO DE KELVIN FLÓREZ! @cdtolima lo da vuelta ante Millonarios y pone el 2-1. #LALIGAxWIN 🟡🟤⚽🔥 https://t.co/KGIqlKGDTz — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2026

La victoria parcial ubica al conjunto Pijao en la novena posición del campeonato con 26 puntos, manteniéndolo con vida en la encarnizada lucha por clasificar al grupo de los ocho mejores.

Mientras la escuadra ibaguereña aprieta la tabla de posiciones en el cierre de la fase regular, Millonarios deberá recomponer sus líneas para asegurar matemáticamente su tiquete en la última jornada.