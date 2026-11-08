Este es el nuevo líder de LaLiga tras el Atlético de Madrid vs. Barcelona: pelea en la cima

La disputa de la jornada 12 de LaLiga EA Sports sacudió de forma drástica la tabla de posiciones este domingo 8 de noviembre de 2026, reconfigurando la pelea por el título y los cupos europeos.

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El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la cima al recuperar la primera posición de la clasificación general, respondiendo a la presión ejercida por el Real Madrid tras su goleada sabatina sobre el Valencia.

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En la lucha por los puestos continentales, el Real Betis defendió con solidez la cuarta casilla que otorga el último tiquete a la Liga de Campeones, abriendo una distancia de cuatro unidades sobre la Real Sociedad.

Por su parte, la zona baja de la tabla sufrió modificaciones drásticas: la victoria verdiblanca condenó al Elche a ingresar a los puestos de descenso, mientras que el Villarreal tomó aire en la octava casilla y el Levante asomó la cabeza un punto por encima de la zona roja.

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona (1-2)

En el duelo estelar de la fecha disputado en el Cívitas Metropolitano, el FC Barcelona firmó una remontada clave para sostener el pulso por el liderato frente al Real Madrid.

El conjunto colchonero pegó primero en el marcador gracias a una maniobra colectiva iniciada por Julián Álvarez que culminó en anotación de Giuliano Simeone.

¡¡PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO!! Fermín sacó un tremendo zurdazo imposible para Oblak y puso el 1-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid en el cierre del primer tiempo. 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/fkMeaFjMzk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

Sin embargo, los dirigidos por Hansi Flick reaccionaron antes del descanso y emparejaron las acciones al minuto 44 mediante un disparo certero de Fermín López.

En la segunda mitad, el propio Fermín se consagró como la figura excluyente del encuentro al minuto 66, tras capitalizar una asistencia de Lamine Yamal para decretar el 1-2 definitivo que restituye al Barça en lo más alto de la clasificación.

Elche 0-2 Real Betis

El Real Betis superó sus dudas europeas y afianzó la cuarta posición de la tabla al alcanzar 26 puntos. Pese al dominio inicial del Elche por intermedio de Germán Valera y Grady Diangana, el equipo de Manuel Pellegrini tiró de jerarquía y profundidad de banquillo para resolver el choque en el tramo final.

Las salidas de José Antonio Morante y Rodrigo Riquelme revolucionaron el ataque verdiblanco; Riquelme abrió la cuenta al minuto 80 y Marc Bartra certificó el 0-2 en los instantes finales. El resultado consolida las aspiraciones de Champions para los andaluces y envía al Elche a la casilla 19 en zona de descenso.

Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano

En Anoeta, la Real Sociedad sumó tres puntos fundamentales para alcanzar las 22 unidades y afianzarse en el quinto lugar de la clasificación. El guardameta Álex Remiro sostuvo al cuadro vasco en los momentos de mayor empuje del Rayo Vallecano, hasta que en el minuto 67 el delantero Orri Oskarsson aprovechó un pase de Ander Barrenetxea —quien se retiró lesionado— para marcar el 1-0 definitivo. La derrota dejó al Rayo en una situación comprometida en la tabla, a solo dos puntos del peligro.

Villarreal 2-0 Getafe

El Villarreal logró enjuagar sus penas continentales tras la goleada encajada ante el PSG y se encaramó en la octava casilla de la tabla con 15 puntos. Ante un Getafe conservador, el Submarino Amarillo destrabó el encuentro en la recta final gracias a los tantos del canadiense Tajon Buchanan y Carlos Romero.

La victoria reduce la presión sobre el técnico Iñigo Pérez, mientras que los dirigidos por José Bordalás se quedan estancados a dos unidades de los puestos de descenso.

Celta de Vigo 0-0 Levante

El Levante rescató un punto de oro en su visita a Balaídos al igualar sin goles ante el Celta de Vigo. La soberbia actuación del portero visitante Mathew Ryan, quien desbarató hasta ocho remates a puerta del conjunto gallego —incluyendo opciones claras de Pablo Durán—, le permitió al club ‘granota’ alcanzar los 13 puntos. Este resultado sitúa al Levante un entero por encima de la zona de descenso, superando la línea del Elche en la tabla.

*Realizado con información d eEuropaPress*