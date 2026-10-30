¿Cuál es la estación de metro más cercana a la Sagrada Familia? Así puede llegar al templo

La Sagrada Familia es uno de los lugares más visitados por los turistas que viajan a Barcelona, España. Su arquitectura, las obras de Antoni Gaudí y la historia de su construcción la convierten en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

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Para quienes planean conocer este monumento, una de las alternativas más prácticas para llegar es utilizar el transporte público, especialmente el metro.

El templo cuenta con una estación de metro ubicada a pocos pasos de sus instalaciones, por lo que los visitantes no necesitan realizar largos recorridos a pie para llegar desde el transporte público.

Vista elevada de la Sagrada Familia iluminada al anochecer. Iniciada en 1882, la icónica iglesia de Antonio Gaudí se completará en 2026. Foto: Getty Images

¿Cuál es la estación de metro más cercana a la Sagrada Familia?

La estación lleva el mismo nombre del monumento: Sagrada Familia. Está conectada con dos líneas del metro de Barcelona, lo que facilita el desplazamiento desde diferentes sectores de la ciudad.

Las líneas que llegan a esta estación son:

Línea 2 (L2), de color morado: conecta diferentes puntos de Barcelona y permite llegar directamente al templo desde estaciones como Passeig de Gràcia y Universitat.

conecta diferentes puntos de Barcelona y permite llegar directamente al templo desde estaciones como Passeig de Gràcia y Universitat. Línea 5 (L5), de color azul: también tiene parada en Sagrada Familia y comunica este sector con lugares como Sants Estació, Diagonal y Verdaguer.

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Una vez se llega a la estación, basta con seguir las señales de salida hacia la Sagrada Familia. Al salir, los viajeros encontrarán el templo a pocos metros, por lo que no es necesario tomar otro medio de transporte para completar el recorrido.

Esta ubicación hace que el metro sea una alternativa conveniente para quienes se alojan en diferentes zonas de Barcelona y quieren incluir el monumento en su itinerario turístico.

Este es uno de los lugares turísticos más visitados de Barcelona. Foto: Getty Images

¿Qué tener en cuenta antes de visitar el templo?

Antes de organizar el recorrido, es recomendable consultar los horarios del metro y las posibles modificaciones del servicio. También conviene revisar las tarifas vigentes y las alternativas de billetes disponibles, especialmente si durante el viaje se utilizará el transporte público varias veces al día.

Otro aspecto importante es comprar con anticipación las entradas para ingresar a la Sagrada Familia. Aunque el acceso exterior permite apreciar parte de su arquitectura, conocer el interior requiere adquirir un boleto de entrada.