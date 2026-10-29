El “cambio de chip” que propone José Manuel Restrepo para el turismo: ambicioso plan con cuatro puntos clave a hoteleros

El vicepresidente José Manuel Restrepo se presentó en el Congreso Nacional de la Hotelería en Bucaramanga, Santander, y habló sobre varios puntos estratégicos para que el sector mejore los índices de alojamiento a nivel nacional.

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El vicepresidente se centró en cuatro ítems, con la premisa de que el sector hotelero debe cambiar el chip para volver a los puntos positivos.

Prefiere que los empresarios se mentalicen en el valor de la experiencia y la calidad de servicio, en vez de medir el flujo de alojamientos, como tradicionalmente se ha hecho.

Restrepo ratificó que el Gobierno de Abelardo De La Espriella está apoyando al sector económico para un crecimiento en corto y mediano plazo. Dejó los cuatro puntos para acelerar el crecimiento.

Cuatro puntos para mejorar la hotelería, según José Manuel Restrepo

La competencia interna y la calidad

El vicepresidente dio el aliciente de que en muchas regiones de Colombia la calidad ya está y mencionó el reconocimiento de 11 hoteles con llaves Michelin, los premios World Travel Awards de Sudamérica que galardonaron a varios establecimientos colombianos y las cuatro nominaciones a galardones mundiales. Según el vicepresidente, ese es el camino que hay que seguir en los próximos años.

“Nuestra hotelería compite a nivel internacional con calidad. Todos los años logramos muy buenos resultados. Pero para hablar del valor, hay que hablar del gasto y de cómo el sector transforma vidas y todos los actores que se involucran. Así se construyen oportunidades desde el talento humano. Juntos lo podemos lograr y hay un compromiso desde el Gobierno. El elemento adicional acá es que este gremio tiene un flujo que trae más dólares que el carbón. Eso demuestra que la tarea está bien hecha, pero las llegadas no están siendo las suficientes”, dijo José Manuel Restrepo.

Vivienda turística vs. hoteles

Otro fenómeno que expuso el vicepresidente fue el aumento de la vivienda turística, que está dejando a los hoteles por fuera de la conversación y lo que de ahí se presenta para un visitante.

“La verdad es que la demanda está, pero el hotel formal se está quedando por fuera. Esa es la preocupación acá, porque uno revisa el personal en hotel y cae y hay una realidad inocultable de disminución de capacidad y las cifras dejan ver que el problema es más de fondo. A eso se suma el terremoto, que afecta el término de la ocupación”, agregó José Manuel Restrepo en su intervención.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, desde el Congreso Nacional de Cotelco, en Bucaramanga, propone un cambio radical en el gremio hotelero y turístico para mejorar las cifras de visitantes, que vienen a la baja en los últimos años en Colombia. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/yZ087Ju4jk — Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2026

“Las cifras muestran que las habitaciones formales están medio vacías (en hoteles), mientras que la vivienda turística tiene más camas, y eso plantea un punto de compromiso de política pública”, puntualizó el vicepresidente, quien insistió en la calidad con un equilibrio de cancha para garantizar el equilibrio con hoteles que cumplen con las obligaciones fiscales.

El mercado de Estados Unidos

Lo que suena como un llamado de atención. El vicepresidente advirtió al gremio que se debe conquistar el mercado de Estados Unidos y que desde el Gobierno trabajan con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Comercio para avanzar en la estrategia y así conquistar la economía americana.

“Hay que salir al mercado más importante, que es Estados Unidos. Ayer hablé con el Ministerio de Defensa, con el de Comercio y con el canciller para tratar de organizar una estrategia conjunta de cara al tema con Estados Unidos. Esto es indispensable o sino los viajeros seguirán cayendo”, agregó Restrepo.

El turismo como política de Estado

Desde la seguridad, conectividad, posicionamiento, inteligencia turística y confianza, el Gobierno de Abelardo de Espriella avanza en su estrategia Misión Crecer, que tiene como finalidad que el sector turístico pueda crecer y brindar capacidades para que los empresarios privados puedan avanzar en inversión y atracción de más viajeros.

“Hay que entender que el turismo debe ser un sector para que Colombia crezca. Esto supone que hay prioridades. Se debe desarrollar talento con inteligencia artificial, se debe generar más capacidad de energía y avanzar en la inversión a través de Milagro Week”, enfatizó José Manuel.

Para ello, José Manuel Restrepo insistió en proyectos turísticos que el Gobierno podría financiar, pero enfatizó que a la fecha son muy pocas las propuestas.

Deben ser proyectos “estructurados, bancados y listos”, pero “son muy poquitos”, insistió.

El Congreso Nacional de la Hotelería en Bucaramanga

Bucaramanga recibe este Congreso Nacional en medio de fuertes desafíos de la hotelería que afectan el turismo colombiano. El panel con los especialistas y delegados del Gobierno De La Espriella es para debatir lo que está pasando en el gremio y así buscar soluciones a un decrecimiento año tras año.