En el Congreso Nacional de la Hotelería, que se realiza en la ciudad de Bucaramanga, Santander, el presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte García, respondió preguntas de SEMANA sobre los retos, las preocupaciones y las cifras de ocupación y hospedaje que se mantienen a la baja en el país.

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Bucaramanga recibe este Congreso Nacional, los días 29 y 30 de octubre, en medio de fuertes desafíos de la hotelería que afectan el turismo colombiano. El panel con los especialistas y delegados del Gobierno De La Espriella es para debatir lo que está pasando en el gremio y así buscar soluciones, innovación, introducción a la inteligencia artificial y más estrategias para reactivar la hotelería y mejorar los índices en todo el territorio nacional.

Las cifras han arrojado conclusiones muy preocupantes sobre ingresos, reducción del empleo y una ocupación inferior año tras año. Los gremios y empresarios se unen así en un evento con agendas académicas, ferias, exposiciones y estrategias para impulsar el turismo y la competitividad en todas las regiones de Colombia, comenzando por el departamento de Santander.

La cara más visible en el Congreso Nacional de la Hotelería es la del presidente de Cotelco. Duarte García hizo énfasis en las cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento del mes de agosto que siguen estando a la baja; ahora se busca darle la vuelta a este tema y mejorar los índices de alojamiento como principal prioridad.

José Andrés Duarte García, presidente de Cotelco. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En agosto, la ocupación hotelera fue de un 49,2 %, una reducción de 2,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 y de 9,2 puntos frente a agosto de 2022. Entre enero y agosto de 2026, la ocupación se ubicó en un 48,0 %, por debajo del 49,7 % del año anterior.

“El balance nos preocupa porque confirma una pérdida de dinamismo que venimos advirtiendo desde años anteriores”, comenzó diciendo Duarte García.

Plan de Cotelco para aumentar el número de turistas

En medio de sus análisis, el presidente Duarte García insistió en querer mitigar los riesgos y las dificultades con el Gobierno nacional. Entre las aristas a mirar, están la seguridad, la conectividad y una oferta de alojamiento que compite sin cumplir obligaciones formales.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, desde el Congreso Nacional de Cotelco, en Bucaramanga, propone un cambio radical en el gremio hotelero y turístico para mejorar las cifras de visitantes, que vienen a la baja en los últimos años en Colombia. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/yZ087Ju4jk — Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2026

“Hay varios factores que debemos mirar conjuntamente con el Gobierno actual: los costos de operación para las empresas del sector, las dificultades de seguridad y conectividad en algunos destinos y, sobre todo y el más importante, el crecimiento de una oferta de alojamiento que compite sin cumplir las obligaciones mínimas exigidas a los establecimientos formales”, dijo Duarte García a SEMANA.

“Los empresarios enfrentan mayores costos laborales, de servicios públicos y de insumos, en una cancha desbalanceada con competidores que no aportan ni en tributos ni en empleos. Esa combinación está afectando la capacidad de sostener el empleo y la inversión”, expresó el presidente de la entidad.

José Andrés Duarte García, desde Bucaramanga. Foto: COTELCO

“Desde Cotelco seguimos planteando y vemos con mucho optimismo la oportunidad de trabajar con el Gobierno nacional, con quien ya venimos trabajando, y las autoridades locales, tanto en la recuperación de la demanda como en las condiciones de operación de las empresas, y nivelar las condiciones de juego en el mercado, sin prohibir a nadie; queremos competir y sobre todo aportar al desarrollo, estimular la inversión, los empleos, atraer más turismo, propiciar más encadenamientos”, insistió.