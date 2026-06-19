Empresas

Cotelco alerta por comportamiento de ocupación hotelera en Colombia: riesgos para el sector

Los hoteles en Colombia registran caída en ingresos, empleo y ocupación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de junio de 2026 a las 12:57 p. m.
El sector hotelero enciende las alarmas por el deterioro de sus indicadores y solicita apoyo para evitar una mayor afectación.
El sector hotelero enciende las alarmas por el deterioro de sus indicadores y solicita apoyo para evitar una mayor afectación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Son varios los sectores del país que han visto un golpe fuerte a raíz de los movimientos de la economía. El de los hoteles y el turismo en general ha sido uno de los que más se ha visto afectado. Recientemente, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) elevó una nueva alerta por el comportamiento que ha tenido el subsector de alojamiento en el país.

Telecomunicaciones fibra óptica
Nuevo operador de telecomunicaciones colombiano anuncia inversión superior a los 120 millones de dólares en conectividad

Precisaron que tanto la ocupación, como los ingresos reales y el empleo formal cayeron de manera simultánea, según los resultados del Dane. Esto indicaría un posible riesgo para la sostenibilidad financiera y laboral de este tipo de establecimientos de alojamiento.

El hotel también ofrece una suite con balcón. La noche allí cuesta $ 280.000, dependiendo de la temporada.
Cotelco lanzó una alerta por la crisis del sector hotelero: ocupación, ingresos y empleo siguen cayendo en Colombia. Foto: El Peñón House

Cotelco precisa que en este contexto se presenta una menor dinámica de la demanda, que ha coincidido justamente con un aumento en costos operativos y locales para estos establecimientos. La combinación resulta peligrosa para el gremio, que alerta sobre la sostenibilidad de los hoteles en todo el país.

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026
El secreto mejor guardado de la Tricolor: así se fabrica en Cali la camiseta que lleva Colombia en el Mundial

De acuerdo con las cifras, la tasa de ocupación hotelera estuvo entre un 48,4% durante los meses de enero y abril del 2026, siendo una de las cifras más bajas registradas en los últimos 5 años. Esta cifra confirma una tendencia a la baja, pues pasó de estar en 2022 en un 52,6% a la actual registrada.

Cartagena Colombia
El turismo enfrenta un momento difícil: los hoteles reportan una de las ocupaciones más bajas de los últimos cinco años. Foto: Adobe Stock

Respecto a los ingresos reales del sector estos cayeron un 5,1% entre enero y abril del 2026, frente al 2025. Esta contracción impacta directamente la capacidad financiera, que ahora deben sostener sus operaciones teniendo menos recursos disponibles. El gremio exigió a las autoridades económicas atención inmediata al sector y decisiones que pueda favorecerlos.

El informe también detalló que en el empleo formal, el personal ocupado en el subsector cayó un 4,1% entre enero y abril de 2026, frente al mismo periodo del 2025, que es una caída que se suma a una tendencia negativa.

Aria Hotels abre nuevo hotel en Bogotá.
La ocupación hotelera continúa en descenso y el gremio advierte riesgos para la sostenibilidad del sector. Foto: Aria Hotels

VER MÁS

Cotelcohotel