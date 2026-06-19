Cotelco alerta por comportamiento de ocupación hotelera en Colombia: riesgos para el sector

Son varios los sectores del país que han visto un golpe fuerte a raíz de los movimientos de la economía. El de los hoteles y el turismo en general ha sido uno de los que más se ha visto afectado. Recientemente, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) elevó una nueva alerta por el comportamiento que ha tenido el subsector de alojamiento en el país.

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Precisaron que tanto la ocupación, como los ingresos reales y el empleo formal cayeron de manera simultánea, según los resultados del Dane. Esto indicaría un posible riesgo para la sostenibilidad financiera y laboral de este tipo de establecimientos de alojamiento.

Cotelco lanzó una alerta por la crisis del sector hotelero: ocupación, ingresos y empleo siguen cayendo en Colombia. Foto: El Peñón House

Cotelco precisa que en este contexto se presenta una menor dinámica de la demanda, que ha coincidido justamente con un aumento en costos operativos y locales para estos establecimientos. La combinación resulta peligrosa para el gremio, que alerta sobre la sostenibilidad de los hoteles en todo el país.

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De acuerdo con las cifras, la tasa de ocupación hotelera estuvo entre un 48,4% durante los meses de enero y abril del 2026, siendo una de las cifras más bajas registradas en los últimos 5 años. Esta cifra confirma una tendencia a la baja, pues pasó de estar en 2022 en un 52,6% a la actual registrada.

El turismo enfrenta un momento difícil: los hoteles reportan una de las ocupaciones más bajas de los últimos cinco años. Foto: Adobe Stock

Respecto a los ingresos reales del sector estos cayeron un 5,1% entre enero y abril del 2026, frente al 2025. Esta contracción impacta directamente la capacidad financiera, que ahora deben sostener sus operaciones teniendo menos recursos disponibles. El gremio exigió a las autoridades económicas atención inmediata al sector y decisiones que pueda favorecerlos.

El informe también detalló que en el empleo formal, el personal ocupado en el subsector cayó un 4,1% entre enero y abril de 2026, frente al mismo periodo del 2025, que es una caída que se suma a una tendencia negativa.

La ocupación hotelera continúa en descenso y el gremio advierte riesgos para la sostenibilidad del sector. Foto: Aria Hotels