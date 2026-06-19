Cotelco alerta por comportamiento de ocupación hotelera en Colombia: riesgos para el sector

Son varios los sectores del país que han visto un golpe fuerte a raíz de los movimientos de la economía. El de los hoteles y el turismo en general ha sido uno de los que más se ha visto afectado. Recientemente, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) elevó una nueva alerta por el comportamiento que ha tenido el subsector de alojamiento en el país.
Precisaron que tanto la ocupación, como los ingresos reales y el empleo formal cayeron de manera simultánea, según los resultados del Dane. Esto indicaría un posible riesgo para la sostenibilidad financiera y laboral de este tipo de establecimientos de alojamiento.
Cotelco precisa que en este contexto se presenta una menor dinámica de la demanda, que ha coincidido justamente con un aumento en costos operativos y locales para estos establecimientos. La combinación resulta peligrosa para el gremio, que alerta sobre la sostenibilidad de los hoteles en todo el país.
De acuerdo con las cifras, la tasa de ocupación hotelera estuvo entre un 48,4% durante los meses de enero y abril del 2026, siendo una de las cifras más bajas registradas en los últimos 5 años. Esta cifra confirma una tendencia a la baja, pues pasó de estar en 2022 en un 52,6% a la actual registrada.
Respecto a los ingresos reales del sector estos cayeron un 5,1% entre enero y abril del 2026, frente al 2025. Esta contracción impacta directamente la capacidad financiera, que ahora deben sostener sus operaciones teniendo menos recursos disponibles. El gremio exigió a las autoridades económicas atención inmediata al sector y decisiones que pueda favorecerlos.
El informe también detalló que en el empleo formal, el personal ocupado en el subsector cayó un 4,1% entre enero y abril de 2026, frente al mismo periodo del 2025, que es una caída que se suma a una tendencia negativa.