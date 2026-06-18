El secreto mejor guardado de la Tricolor: así se fabrica en Cali la camiseta que lleva Colombia en el Mundial

Con el debut de la Selección Colombia, el país vuelve a soñar con una actuación histórica en el Mundial de 2026; millones de hinchas ya comienzan a identificarse con uno de los símbolos más importantes del equipo nacional, su camiseta.

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Lo que pocos conocen es que la prenda que acompañará a la Tricolor en su camino mundialista no se fabrica en Europa ni en Asia, sino en Cali, donde una empresa colombiana lleva más de una década confeccionando el uniforme oficial que representa al país en las principales competencias internacionales.

Desde 2014, la empresa caleña Supertex es la encargada de fabricar la camiseta oficial de la Tricolor, un logro que llegó tras una década de trabajo para demostrar que Colombia podía competir con los gigantes asiáticos de la confección deportiva.

“La camiseta de la Selección Colombia la hacemos en Cali, en Supertex”, afirmó Eduardo Herrera, CEO de la compañía, al recordar el camino que recorrió la organización para convertirse en proveedora de una de las prendas más emblemáticas del país.

La apuesta comenzó en 2004, cuando la empresa inició las gestiones para participar en la producción del uniforme de la selección. Sin embargo, el reto no era menor. La competencia provenía principalmente de Asia, región que dominaba gran parte de la manufactura deportiva a nivel mundial.

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“Empezamos a tratar de hacer la camiseta de Colombia en 2004. Nuestro competidor era Asia, por eso el proceso tomó años y finalmente se concretó en 2014”, explicó Herrera.

La oportunidad llegó después de que Supertex demostrara capacidad para cumplir los exigentes estándares de calidad, tiempos de entrega y volúmenes de producción requeridos por las grandes marcas internacionales.

“Fuimos prácticamente el único país latinoamericano que tuvo el producto a tiempo y sin ningún tipo de contratiempo. Eso nos abrió las puertas para fabricar también las camisetas de selecciones como Argentina, Chile y Perú”, señaló.

Camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026 Foto: Suministrada por Adidas

Hoy, la compañía no solo participa en la confección de la indumentaria de Colombia. También produce prendas para algunas de las marcas deportivas más importantes del mundo, entre ellas Adidas, Nike, Under Armour y Patagonia.

La experiencia acumulada le ha permitido fabricar uniformes para equipos y selecciones de talla internacional. Entre ellos figuran la selección de Alemania, el Bayern Múnich y varios clubes europeos, además de conjuntos de la Major League Soccer de Estados Unidos y la selección de México.