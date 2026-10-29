Este es el pueblo de Colombia en el que puede conseguir las calabazas perfectas para Halloween

Halloween es una de las temporadas del año en las que las calabazas adquieren protagonismo, pues es uno de los símbolos más representativos de esta festividad.

Además de utilizarse como decoración, se han convertido en un símbolo de la celebración, que cada octubre inspira disfraces, fiestas temáticas y recorridos turísticos.

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En Colombia, quienes buscan hacer parte de esta tradición pueden encontrar una alternativa en un municipio de Boyacá, donde se cultivan auyamas de dimensiones poco habituales.

Se trata de Nuevo Colón, una población boyacense reconocida por sus cultivos de calabazas gigantes, que atraen la atención de visitantes interesados en conocer el proceso de producción y disfrutar de los paisajes rurales de la región.

Las auyamas gigantes, los senderos naturales y las preparaciones gastronómicas hacen parte de los atractivos de este municipio colombiano. Foto: Mickey Pullen

Ubicado en Boyacá, Nuevo Colón se caracteriza por su actividad agrícola y sus cultivos frutales. Sin embargo, las auyamas también han ganado espacio entre los atractivos del municipio, especialmente durante la temporada de Halloween, cuando las búsquedas de estos productos aumentan por su uso decorativo.

En algunas fincas se producen frutos que pueden alcanzar los 60 kilogramos. Llegar a ese tamaño requiere tiempo y cuidados, pues el proceso de cultivo comienza meses antes de la cosecha.

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Una de las actividades que se pueden encontrar en la zona es la ruta de los Parches de la Calabaza, una experiencia en fincas donde los visitantes tienen la posibilidad de observar los frutos de gran tamaño, tomarse fotografías y adquirir productos elaborados por habitantes de la región.

La oferta también incluye alternativas para quienes prefieren explorar la gastronomía local. La denominada ruta gastronómica frutal permite conocer preparaciones que utilizan la auyama como ingrediente principal, entre ellas tortas, arequipes y bebidas.

En Boyacá puede encontrar el pueblo que produce las mejores calabazas del país. Foto: Getty Images

Estas propuestas ofrecen una forma distinta de acercarse a un producto que, aunque en Halloween suele relacionarse con las decoraciones y las figuras talladas, también hace parte de la alimentación cotidiana en Colombia.

Los recorridos por senderos y huertas frutales son otra opción para quienes desean complementar la visita.