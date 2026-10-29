El destino colombiano donde se pueden observar las estrellas y recorrer un paisaje que parece de otro planeta

En el departamento del Huila se encuentra uno de los destinos naturales más conocidos de Colombia por las características de su paisaje y las condiciones para observar el cielo en las noches.

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Se trata del desierto de la Tatacoa, un lugar que recibe visitantes interesados en recorrer sus formaciones naturales, conocer el entorno y participar en actividades relacionadas con la astronomía.

Aunque se conoce como desierto, la Tatacoa es técnicamente un bosque seco tropical. Está ubicado a unos 40 kilómetros de Neiva, la capital del Huila. Su paisaje se caracteriza por la presencia de terrenos áridos, cañones y formaciones erosionadas por el agua y el viento durante miles de años.

Desierto de la Tatacoa. Foto: Daniel Buitrago/Wirestock - stock.adobe.com

Uno de los principales atractivos de la zona son sus formaciones naturales, que presentan diferentes tonalidades según el sector. El área conocida como el desierto rojo se distingue por sus suelos de colores ocres y rojizos, mientras que el sector de Los Hoyos, identificado como el desierto gris, tiene terrenos de tonos más claros.

Estos espacios pueden recorrerse a pie mediante senderos y rutas habilitadas para los visitantes. En algunos sectores también se ofrecen recorridos guiados para conocer las características del lugar, su vegetación y las condiciones climáticas de la región.

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Debido a las altas temperaturas y a la exposición directa al sol, se recomienda llevar agua, utilizar protector solar, vestir ropa adecuada y evitar las caminatas durante las horas de mayor calor. También es importante seguir las indicaciones de los guías y respetar las áreas señalizadas.

Otro de los atractivos de la Tatacoa es la observación astronómica. Las condiciones del cielo durante las noches despejadas y la distancia de los grandes centros urbanos permiten hacer actividades para observar estrellas y reconocer constelaciones.

El Huila se posiciona como destino turístico. Foto: El país

En la zona funcionan observatorios astronómicos que ofrecen experiencias para el público. Estas actividades permiten conocer aspectos básicos del universo y observar diferentes cuerpos celestes, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de los equipos disponibles.

La posibilidad de observar las estrellas varía según la nubosidad y el estado del tiempo. Por esta razón, se recomienda consultar con los observatorios los horarios, las tarifas y la disponibilidad de las actividades antes de viajar.