Escapar de la rutina, compartir instantes memorables y disfrutar de experiencias distintas en un entorno de calma y naturaleza es un plan al que pocos pueden resistirse. La conexión con bellos paisajes y silencio se convierte en la mejor forma de recargar energías.

Uno de esos planes mágicos que muchos disfrutan es observar estrellas en cielos despejados y, en Colombia, por su diversidad de climas y su ubicación geográfica, hay muchos sitios que resultan ideales para los amantes de este tipo de experiencias.

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Uno de ellos es el Desierto de la Tatacoa, que es considerado uno de los mejores para la realización de este plan, gracias a factores como su posición geográfica, su clima seco y la poca nubosidad, pues durante gran parte del año sus noches son despejadas.

Este destino es de los mejores para observar estrellas en Colombia. Foto: Getty Images

Además, está alejado de grandes ciudades, lo que genera poca contaminación lumínica, un factor clave para ver con claridad las constelaciones y fenómenos astronómicos.

A esto se suma que el terreno abierto y sin vegetación alta facilita una visión amplia del cielo, atrayendo no solo a turistas, sino a astrónomos aficionados y profesionales que consideran este lugar un escenario privilegiado para explorar el universo.

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

¿Cuáles son las características de este lugar?

Este atractivo natural, ubicado en el departamento del Huila, se caracteriza por ser un bosque seco tropical que se extiende por más de 300 kilómetros cuadrados, de acuerdo con información del portal El Desierto de la Tatacoa.

Es un lugar famoso por sus paisajes impactantes, sus singulares formaciones rocosas y sus noches de cielo despejado, convirtiéndose en un sitio perfecto tanto para los amantes de la naturaleza como para quienes disfrutan de la fotografía, sin importar si son aficionados o profesionales. El desierto se encuentra a cerca de una hora por carretera desde Neiva, capital del departamento.

El Desierto de la Tatacoa puede recorrerse en planes de varios días. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este imponente sitio está dividido en varias zonas, lo que influye en los planes de los viajeros. El portal Travelgrafía explica que la primera se conoce como Cuzco, es de color rojizo y allí los viajeros tienen la posibilidad de caminar entre laberintos y montículos áridos, siendo este uno de los lugares más fotogénicos del desierto.

La otra área se llama Los Hoyos y es de color gris. Se dice que por esta área es donde se ha descubierto la mayoría de los fósiles que se conservan en el Museo Paleontológico de Villavieja, pueblo en el que se encuentra este lugar desértico.

En un recorrido por este lugar, los viajeros pueden admirar la flora y fauna que sobrevive en las extremas condiciones climáticas. Si uno de los planes es observar animales silvestres, los recorridos deben hacerse en el amanecer y el atardecer.