Turismo

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

La temperatura de este lugar puede alcanzar los 40 grados centígrados en el día y en la noche bajar a 15 grados.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
6 de febrero de 2026, 4:26 p. m.
En Colombia hay varios sitios para la observación de estrellas; unos más demandados que otros.
En Colombia hay varios sitios para la observación de estrellas; unos más demandados que otros. Foto: Getty Images

Escapar de la rutina, compartir instantes memorables y disfrutar de experiencias distintas en un entorno de calma y naturaleza es un plan al que pocos pueden resistirse. La conexión con bellos paisajes y silencio se convierte en la mejor forma de recargar energías.

Uno de esos planes mágicos que muchos disfrutan es observar estrellas en cielos despejados y, en Colombia, por su diversidad de climas y su ubicación geográfica, hay muchos sitios que resultan ideales para los amantes de este tipo de experiencias.

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Uno de ellos es el Desierto de la Tatacoa, que es considerado uno de los mejores para la realización de este plan, gracias a factores como su posición geográfica, su clima seco y la poca nubosidad, pues durante gran parte del año sus noches son despejadas.

Desierto de la Tatacoa
Este destino es de los mejores para observar estrellas en Colombia. Foto: Getty Images

Además, está alejado de grandes ciudades, lo que genera poca contaminación lumínica, un factor clave para ver con claridad las constelaciones y fenómenos astronómicos.

Turismo

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Turismo

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Turismo

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

Turismo

El pequeño pueblo de Antioquia, de clima frío y bellos paisajes; un encantador destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

¿Planea visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá? Esto cuesta la entrada a este icónico lugar en 2026

Turismo

El municipio caldense reconocido por sus bellos paisajes y diversidad de fauna y flora, ideal para el turismo de naturaleza

Turismo

La aplicación de este requisito de entrada a EE. UU. reduciría la llegada de visitantes, según estudio

Turismo

Guía de San Valentín 2026: los mejores lugares para una cita romántica cerca de Bogotá

Turismo

La cifra récord que alcanzó el turismo internacional en los últimos 12 meses

A esto se suma que el terreno abierto y sin vegetación alta facilita una visión amplia del cielo, atrayendo no solo a turistas, sino a astrónomos aficionados y profesionales que consideran este lugar un escenario privilegiado para explorar el universo.

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

¿Cuáles son las características de este lugar?

Este atractivo natural, ubicado en el departamento del Huila, se caracteriza por ser un bosque seco tropical que se extiende por más de 300 kilómetros cuadrados, de acuerdo con información del portal El Desierto de la Tatacoa.

Es un lugar famoso por sus paisajes impactantes, sus singulares formaciones rocosas y sus noches de cielo despejado, convirtiéndose en un sitio perfecto tanto para los amantes de la naturaleza como para quienes disfrutan de la fotografía, sin importar si son aficionados o profesionales. El desierto se encuentra a cerca de una hora por carretera desde Neiva, capital del departamento.

Desierto de la Tatacoa
El Desierto de la Tatacoa puede recorrerse en planes de varios días. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este imponente sitio está dividido en varias zonas, lo que influye en los planes de los viajeros. El portal Travelgrafía explica que la primera se conoce como Cuzco, es de color rojizo y allí los viajeros tienen la posibilidad de caminar entre laberintos y montículos áridos, siendo este uno de los lugares más fotogénicos del desierto.

La otra área se llama Los Hoyos y es de color gris. Se dice que por esta área es donde se ha descubierto la mayoría de los fósiles que se conservan en el Museo Paleontológico de Villavieja, pueblo en el que se encuentra este lugar desértico.

En un recorrido por este lugar, los viajeros pueden admirar la flora y fauna que sobrevive en las extremas condiciones climáticas. Si uno de los planes es observar animales silvestres, los recorridos deben hacerse en el amanecer y el atardecer.

Más de Turismo

Zona rural de Belmira, en Antioquia

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Los stickers pueden ser muy útiles para identificar con facilidad su equipaje en el aeropuerto

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Observar estrellas

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

Cueva del amor, Yaguará

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

San José de la Montaña

El pequeño pueblo de Antioquia, de clima frío y bellos paisajes; un encantador destino ideal para los amantes de la naturaleza

la Catedral de Sal, en Zipaquirá

¿Planea visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá? Esto cuesta la entrada a este icónico lugar en 2026

Villamaría Caldas

El municipio caldense reconocido por sus bellos paisajes y diversidad de fauna y flora, ideal para el turismo de naturaleza

Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, los destinos más frecuentados por los magistrados de la JEP entre 2022 y 2024.

La aplicación de este requisito de entrada a EE. UU. reduciría la llegada de visitantes, según estudio

Guatavita

Guía de San Valentín 2026: los mejores lugares para una cita romántica cerca de Bogotá

Carnaval de Curazao 2026

Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

Noticias Destacadas