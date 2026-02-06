Turismo

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

Uno de los grandes atractivos de este lugar es el Embalse de Betania.

Cueva del amor en el departamento del Huila.

Redacción Turismo
6 de febrero de 2026, 3:22 p. m.
Cueva del amor en el departamento del Huila.
Cueva del amor en el departamento del Huila. Foto: Alcaldía Municipal de Yaguará/API.

El Huila es un destino que les ofrece a los turistas una experiencia llena de contrastes naturales, historia y tradición. Allí se encuentran paisajes únicos como el Desierto de la Tatacoa, ideal para el avistamiento de estrellas y la aventura, así como el Parque Arqueológico de San Agustín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

De igual forma, los viajeros pueden disfrutar de ríos, montañas y termales que convierten al Huila en un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y el turismo cultural.

Este departamento alberga 37 municipios y en uno de ellos tiene jurisdicción el Embalse de Betania, uno de los lugares que llaman la atención en esta región del país. Se trata de Yaguará, un destino que tiene una importante oferta de atractivos que vale la pena conocer.

En el mencionado Embalse, los viajeros pueden llevar a cabo actividades como pesca, caminatas, deportes náuticos y vivir una experiencia completamente ecológica.

Represa de betania
Este es uno de los embalses más importantes de Colombia, que también es atractivo turístico. Foto: Getty Images

Así es la Cueva del Amor

Allí, uno de los atractivos más sonados y que llama la atención de propios y extraños es la Cueva del Amor, que se encuentra dentro del embalse, donde se puede admirar un bello paisaje; el agua es cristalina y el ambiente es relajante.

Está ubicada en medio de acantilados y proyecta una sensación de paz y tranquilidad, propicia para baño, pesca deportiva y mucha relajación. Se dice que ocasionalmente se observan garzas y águilas pescadoras

Según información de la Alcaldía Municipal, este lugar lleva ese nombre debido a que cuenta la historia que los ingenieros italianos que participaron en las obras de construcción de casa de máquinas del Embalse de Betania, utilizaban este sitio para enamorarse y tener sus momentos románticos. Es un escenario paradisíaco con bellos paisajes a 60 minutos del área urbana por vía fluvial.

Otros sitios de interés

Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, también está el balneario El Tomo, considerado una riqueza natural en la que vierte sus aguas el río Yaguará, dando origen a este sitio acogedor en el que se permite disfrutar de los populares paseos de olla, un plan para vivir en familia o con amigos. Está ubicado a solo 15 minutos del casco urbano.

Charco El bejuco, Huila
Charco El Bejuco es uno de los atractivos en Yaguará, Huila. Foto: Alcaldía Municipal Yaguará/API.

A este lugar se suma el charco El Bejuco, un escenario de piscinas naturales de formación rocosa y caídas de agua. Es un lugar de lindos paisajes y especial para darse un saludable baño en sus aguas cristalinas.

Una opción más es la Cueva del Tigre, una caverna de 710 metros de profundidad, donde se encuentran fósiles de moluscos y crustáceos marinos, formaciones rocosas, estalactitas, estalagmitas y vertientes subterráneas de agua natural donde habitan peces típicos y únicos de este medio. Esta cueva cuenta también con una quebrada interna para la práctica de barranquismo subterráneo.

En el casco urbano está el parque Ángel María Paredes, un espacio que está rodeado de árboles samanes, acompañado de amplias alamedas y sillas, que se combinan para brindar un espacio agradable a lugareños y visitantes.

También está el parque Santa Bárbara, que permite a los habitantes estar en contacto con el medio ambiente, así como tener lugares para el esparcimiento y la convivencia.

