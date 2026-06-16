El espectáculo que iluminará el cielo de Cundinamarca: así será el festival de linternas en Tocaima

Tocaima se prepara para recibir uno de los eventos más llamativos de la temporada turística de Cundinamarca. Se trata del Festival de Linternas, una experiencia nocturna que promete llenar el cielo de luces y ofrecer una jornada diferente para aquellas personas que buscan planes al aire libre cerca de Bogotá.

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De acuerdo con la información compartida y divulgada desde el municipio, el encuentro se llevará a cabo el próximo 25 de julio en un centro vacacional privado ubicado en este municipio de clima cálido, y que es reconocido por ser uno de los destinos más visitados del departamento.

La actividad tendrá como principal atractivo el lanzamiento y exhibición de linternas voladoras, que iluminarán la noche en medio de un ambiente pensado para compartir en familia, con amigos o en pareja.

¿Cuándo será el festival de linternas en Tocaima, Cundinamarca? Foto: REUTERS

La propuesta de este festival busca combinar entretenimiento, turismo y experiencias visuales que permitan a los asistentes disfrutar de una velada diferente.

Además del espectáculo de luces, el festival incluirá espacios gastronómicos y actividades recreativas dentro del complejo turístico donde se hará la jornada. La idea es que las personas que asistan puedan pasar varias horas disfrutando de distintas opciones antes del momento central del lanzamiento de las linternas.

Uno de los aspectos que más destacan los organizadores tiene que ver con el medio ambiente, pues según explicaron, las linternas utilizadas durante el evento estarán fabricadas con materiales biodegradables, específicamente papel de arroz.

También señalaron que, al hacerse dentro de una propiedad privada, se llevará a cabo la recolección de los residuos generados una vez finalicen las actividades.

Los responsables del festival señalaron además que parte de esos materiales serán destinados a procesos de reciclaje, con el objetivo de reducir el impacto en el medio ambiente que puede causar este evento.

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Este festival se suma a la oferta de experiencias turísticas y culturales que han ganado popularidad en diferentes regiones del país. Este tipo de eventos suelen atraer viajeros inesperados en la fotografía, los espectáculos visuales y las actividades nocturnas.

Para todas aquellas personas que deseen asistir, el valor de la entrada será de 100.000 pesos por persona. Los organizadores recomiendan consultar antes de ir los horarios, la programación definitiva y otros detalles de logística antes de emprender el viaje hacia este municipio de Cundinamarca, ubicado aproximadamente a dos horas de la capital colombiana.