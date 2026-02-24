Así es la ‘ciudad salud de Colombia’, destino que enamora con su agradable clima y baños medicinales a dos horas de Bogotá

Cundinamarca es un destino de contrastes naturales, historia y cultura. En sus tierras los turistas tienen la posibilidad de apreciar paisajes que van desde montañas andinas hasta pueblos coloniales encantadores.

Estas tierras son ideales para el turismo de naturaleza y aventura. Lugares como Parque Natural Chicaque y el Salto del Tequendama ofrecen senderismo, avistamiento de fauna y lindos paisajes de bosque andino.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que es reconocido por su riqueza natural y es ideal para el turismo de aventura

A esto se suman pueblos coloniales como Zipaquirá y Guatavita, además de su variada gastronomía y clima diverso, que lo convierten en una opción perfecta para escapadas de fin de semana o viajes culturales.

En la lista de muchas opciones para visitar en este departamento se encuentra Tocaima, que de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, se ha consolidado como un lugar de recreo para muchos visitantes que llegan con el fin de disfrutar de su clima y de las fuentes naturales azufradas, que tienen gran renombre desde hace muchos años.

Tocaima es un destino con un clima agradable. Foto: Alcaldía Municipal de Tocaima/API.

Se le conoce como ‘la ciudad salud de Colombia’, lo cual se relaciona en buena medida con su clima que, por ser seco y cálido, atrae a personas que padecen de afecciones cardiacas, asmáticas y pulmonares. Muchas veces estos pacientes llegan por recomendaciones médicas para disfrutar de un aire limpio, descontaminado y rico en oxígeno.

Aguas medicinales

De acuerdo con la fuente oficial, las aguas medicinales son un imán para personas con problemas artríticos y reumáticos. Este municipio cuenta con baños y lodos medicinales y naturales que resultan muy saludables.

El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘nuestra labranza’, un destino de clima frío y paisajes montañosos

Este destino está localizado a un poco más de dos horas de viaje en carro desde Bogotá. Dentro de los sitios de interés están los petroglifos, piedras grabadas por los indígenas que se encuentran en los cerros Guacaná, Copó y el Chucuí. El cerro Guacaná tiene una particularidad y es que, según la leyenda, está sostenido por una columna de oro.

A estos se suman El Portillo, lugar en el que se ofició la primera misa antes de fundar la ciudad; el Puente de los Suspiros, sitio en el que se daba la dramática despedida de los leprosos; y la Capilla San Jacinto, construida por los indios panchesen en 1629.

Iglesia de Tocaima. Foto: Alcaldía Municipal de Tocaima/API.

Un atractivo más es el museo paleontológico, que se encuentra en la vereda Pubenza de Tocaima, así como la iglesia parroquial, que posee una arquitectura imponente y particular.

Festividades

En este municipio cundinamarqués se llevan a cabo varias festividades durante el año. Por ejemplo, el Carnaval de Reyes Magos, el aniversario de la ciudad, las ferias y fiestas del pueblo que se realizan en agosto y las ferias y fiestas de la cultura.

Estos encuentros culturales son muy llamativos y quienes participan de ellos se divierten en bailes populares, muestras folclóricas, exposiciones artesanales, conferencias, presentaciones de teatro, feria y exposición ganadera, entre otras actividades.