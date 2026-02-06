El pueblo de Cundinamarca conocido como la capital fresera, un acogedor destino a una hora de Bogotá

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados de Colombia y está conformado por 116 municipios.

Uno de ellos es Sibaté, ubicado a 27 kilómetros de la capital del país, alrededor de una hora de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima frío y su entorno rural, ideal para la agricultura y el turismo de aventura, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, Sibaté tiene una altitud de aproximadamente 2,600 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua”, agrega la entidad.

Historia y economía

De acuerdo con la gobernación de Cundinamarca, la historia de Sibaté se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas.

La palabra Sibaté, en lengua chibcha, significa ‘derrame de la laguna’, y fue considerado un caserío en 1868.

“La consolidación tuvo lugar a comienzos del siglo XX con la llegada del ferrocarril del sur e instalación de su estación Santa Isabel”, señala la entidad.

El caserío fue luego erigido corregimiento e inspección municipal de Soacha por un decreto de noviembre 24 de 1950.

En el municipio se cultiva fresa. Foto: Getty Images / Alexander Spatari

Años más tarde, en 1967, fue segregado de Soacha y declarado como municipio. El primer alcalde fue Julio Neme Sierra y en 1968 fue elegido el primer concejo municipal.

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura y se destacan cultivos de fresa, papa y hortalizas. Uno de los seudónimos con los que es conocido es el de la capital fresera de Colombia.

La papa es uno de los productos que se cultivan en Sibaté. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Adicionalmente, la ganadería y la producción de lácteos tienen relevancia junto a al turismo, que, en los últimos años, ha empezado a atraer visitantes que buscan disfrutar de sus atractivos naturales y culturales.

Sitios de interés

Sibaté es destacado como un destino atractivo para el turismo rural y de aventura.

Entre los lugares de interés se encuentra el embalse del Muña, ideal para actividades como la pesca, la navegación y el ecoturismo.

“Este embalse fue construido en la década de los cuarenta del siglo XX por la Empresa de Energía de Bogotá y con el objetivo de alimentar dos cadenas de generación de energía. Su cuenca está comprendida por el río Muña y Aguas Claras”, dice la alcaldía de Sibaté.

El municipio también cuenta con rutas de senderismo que permiten a los visitantes explorar la belleza natural de la región.

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen es otro lugar importante del municipio. Fue construida entre 1953 y 1970 y tiene tres naves separadas por columnas forradas en piedra, según señala la alcaldía.

La capilla preventorio también es reconocida. Allí se celebran ceremonias religiosas y es concurrida en semana santa.