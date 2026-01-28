Las subregiones del departamento de Antioquia albergan encantadores pueblos, donde el pasado y el presente se entrelazan para brindar un viaje único a sus visitantes.

Recorrerlos es adentrarse en historias vivas de tradición y transformación, marcadas por una evolución constante como sucede en el municipio de Yarumal, situado a apenas 122.4 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de menos de 3 horas.

Esta población, que hace parte de la la subregión norte de Antioquia, es conocida como la “Estrella del Norte”, denominación que responde justamente a su relevancia, dinamismo y desarrollo, y que la posiciona como una de las ciudades intermedias más importantes del departamento.

Un dato curioso sobre este destino antioqueño es que su nombre proviene de la especie vegetal de nombre yarumo, de la familia de las Moráceas. Este árbol, reconocido por su rápido crecimiento, era abundante en la región durante la época de la fundación del municipio, razón por la que se convirtió en fuente de inspiración para bautizarlo como Yarumal.

Sin embargo, más allá de representar la riqueza natural del territorio, ese árbol del que surgió su nombre, para muchos, se convirtió en un símbolo del progreso de la población, hoy considerada uno de los municipios con mayor desarrollo comercial y económico del departamento de Antioquia.

Yarumal es uno de los municipios que más corregimientos posee en Antioquia. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Yarumal Antioquia / API

A lo largo de su historia, Yarumal ha sido escenario de importantes acontecimientos que impulsaron el crecimiento de la región y, además, es reconocido como la cuna de Epifanio Mejía, ilustre poeta y autor del actual himno del departamento, destaca el portal de turismo Antioquia es Mágica.

De igual manera, la fuente resalta su reconocimiento como un importante referente del turismo cultural y religioso, gracias a la variada oferta de experiencias que brinda a sus visitantes a lo largo del año. Algunos de sus atractivos turísticos más populares son:

Casa de la Cultura - Francisco Antonio Cano, un espacio enfocado en fortalecer la creación, la memoria y la participación cultural en Yarumal a través de diferentes programas formativos.

El Puente de Yamurito, se trata de una pequeña formación de rocas localizada por encima de un pequeño río del pueblo.

