La joya del norte antioqueño conocida como ‘la tierra de la luz entre las montañas’, un rincón de imponentes miradores

El departamento de Antioquia, cuna de la cultura paisa, ofrece una amplia variedad de destinos llenos de encanto para descubrir, entre los que se destacan impresionantes escenarios naturales que se esconden en sus municipios, veredas y otros rincones del territorio.

Uno de esos lugares, que sorprende a los viajeros con sus imponentes miradores, es el municipio de Guadalupe, conocido por ser ‘la tierra de la luz entre las montañas’.

En su pasado, según la Gobernación de Antioquia, este pueblo antioqueño fue habitado por los indígenas Nutabes. No obstante, con el paso del tiempo se formó un poblado conocido como Higuerón, que poco a poco fue creciendo alrededor de sus tradiciones y creencias.

En este proceso de crecimiento, se afianzó una profunda devoción a la Virgen de Guadalupe de México, hecho que marcó la identidad del lugar y dio origen a su nombre actual en el año 1896.

Para ese entonces este territorio era corregimiento de Carolina del Príncipe, hasta que en el año de 1964, fue elevado a la categoría de municipio.

Mirador La Bola de Cacao Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Guadalupe en Antioquia / API

Miradores para visitar en Guadalupe, Antioquia

Si desea conocer esta joya oculta entre majestuosas montañas en el norte antioqueño, situada a unos 128 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de casi tres horas, a continuación encontrará algunos sitios de interés imperdibles para visitar e ideales para contemplar la belleza de su paisaje.

Mirador Montañita Cañaveral: ubicado en la vereda Montañita.

ubicado en la vereda Montañita. Mirador Guanteros: localizado en la vereda Guanteros.

localizado en la vereda Guanteros. Mirador La Divisa: ubicado a unos 2 kilómetros de la zona urbana del municipio. Desde este lugar es posible observar la Cascada del Salto, el Complejo Hidroeléctrico de EPM y el teleférico mas inclinado de Latinoamérica, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica y la Alcaldía Municipal en su sitio web.

ubicado a unos 2 kilómetros de la zona urbana del municipio. Desde este lugar es posible observar la Cascada del Salto, el Complejo Hidroeléctrico de EPM y el teleférico mas inclinado de Latinoamérica, explica el portal de turismo y la Alcaldía Municipal en su sitio web. Mirador La Bola de Cacao: situado en el Alto Panura. Desde allí se observa la panorámica de toda la zona urbana y parte cercana del área rural.

Para los amantes de la naturaleza, otra parada imperdible son los Charcos del Cañal, localizados en la vereda El Mango, 2 kilómetros antes de llegar al municipio de Guadalupe.

Charcos del Cañal Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Guadalupe en Antioquia / API

La visita a estos sitios se recomienda hacer en horas de la mañana, con ropa cómoda, hidratación y prácticas responsables para contribuir con el cuidado de su entorno, como no arrojar basuras en el recorrido.

Por otro lado, es importante mencionar que el parque principal del municipio se convierte en un punto de encuentro estratégico tanto para habitantes como para visitantes, especialmente durante los sábados y domingos de mercado, cuando el ambiente se llena de vida y color con la llegada de numerosos turistas.