Ruta del Guaro en Antioquia: así se vive esta experiencia llena de tradición

Este recorrido invita a descubrir lugares icónicos del departamento y a celebrar la identidad paisa.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
30 de diciembre de 2025, 5:33 p. m.
Grupo de amigos compartiendo un reencuentro.
Grupo de amigos compartiendo un reencuentro. Foto: Getty Images

Hacer turismo en Colombia es adentrarse en rutas cargadas de tradición y cultura que conectan historia, naturaleza y aventura en cada una de las regiones del país. Para quienes buscan experiencias memorables dentro del territorio nacional, estos recorridos se han consolidado como opciones imperdibles para descubrir el encanto de diferentes municipios y grandes ciudades.

En Antioquia, una de las rutas más recientes y esperadas tiene como protagonista una bebida emblemática del departamento, infaltable en celebraciones familiares y encuentros entre amigos: el aguardiente antioqueño.

Durante décadas, este producto ha sido símbolo de fiestas, reuniones y noches de tertulia, razón por la cual nació la Ruta del Guaro, una propuesta que invita a locales y visitantes a recorrer lugares icónicos del departamento mientras celebran la identidad paisa, explica el medio local Teleantioquia.

Así se vive esta experiencia llena de tradición

El Salón Málaga y La Gloria de Gloria son las primeras paradas que componen esta ruta, dos lugares emblemáticos que, además de ser parte esencial de la historia nocturna y cultural de Medellín, representan dos maneras auténticas de vivir la tradición: preservar la memoria y celebrar con sabor local.

De acuerdo con el portal Medellín.Travel, este sitio de interés conserva la magia de épocas pasadas, marcadas por el tango y la elegancia que alguna vez definieron a la ciudad. Hoy en día es un café de tertulias y un bar para compartir una cerveza entre amigos.

Por esta razón, este lugar hace parte de la ruta y se consolida como mucho más que un bar, en un referente cultural donde el tiempo parece detenerse. Sus paredes, cubiertas de fotografías, afiches y recuerdos, narran la historia de Medellín celebrando sus años pasados con nostalgia, pero también con alegría.

En cuanto al restaurante La Gloria de Gloria, ubicado en el barrio Los Naranjos de Envigado, se ha convertido en sinónimo de mesa compartida, cocina tradicional y celebraciones que surgen de lo cotidiano, consolidándose en uno de los puntos más reconocidos de la gastronomía popular del sur del Valle de Aburrá.

Como parte de la experiencia gastronómica, en este lugar el aguardiente antioqueño se integra de manera natural a la mesa, acompañando conversaciones amenas y dejando recuerdos inolvidables de reencuentros entre amigos y familiares.

De esta manera, la Ruta del Guaro en Antioquia combina música y buena comida, brindando tanto a locales como visitantes la oportunidad de revivir parte de la historia de Medellín y degustar las mejores recetas locales que se han transmitido de generación en generación y hacen parte de esa identidad paisa que caracteriza a sus habitantes.

