A dos horas de Pereira, el paraíso cafetero entre montañas perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

El departamento de Risaralda es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, gracias a su lindo paisaje de montañas, bosques nublados y ríos.

Este territorio hace parte de la emblemática zona cafetera, donde los turistas pueden visitar fincas productoras de este grano y conocer de cerca todo el proceso de cultivo y cosecha del mismo.

Además, es un destino que tiene una rica herencia cultural y una oferta turística diversa. Su capital, Pereira, es una ciudad vibrante con una mezcla de tradición y modernidad, mientras que pueblos como Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas brindan un ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan una experiencia más relajada y auténtica.

La Celia es un destino rodeado de lindos paisajes. Foto: Gobernación de Risaralda/API.

Este departamento cuenta con 14 municipios y uno de ellos se encuentra a menos de dos horas de Pereira. Se trata de La Celia que se localiza en la zona de convergencia intertropical, a 1.380 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, de acuerdo con información del portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Estas tierras se caracterizan por la presencia de pequeñas cascadas y otras fuentes de aguas cristalinas que engalanan el paisaje, convirtiendo a La Celia en un lugar ideal para conectar con la naturaleza. Allí se pueden realizar actividades como el avistamiento de aves, senderismo y otros planes para disfrutar de lo natural en medio de un ambiente tranquilo.

Este es un municipio en el que la agricultura y especialmente el cultivo de café es una de las principales fuentes económicas. Sus habitantes también cultivan el plátano dominico hartón y en menor proporción la caña panelera y frutales de clima frío. Otras fuentes de ingresos son la avicultura, la ganadería, la piscicultura y la ceba de cerdos.

La Celia es un destino para visitar y disfrutar en el departamento de Risaralda. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Sitios de interés en La Celia

En cuanto a sus sitios de interés, este destino, que forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, tiene varias alternativas para los viajeros. La primera es visitar fincas cafeteras para impregnarse de esta cultura única y arraigada en la zona.

Este municipio es ideal para los amantes de la naturaleza que se maravillan con el valle del río Cañaveral, la reserva forestal Verdúm, el jardín botánico, y las cascadas y lagunas que rodean su casco urbano. Es un buen destino para realizar caminatas y apreciar diversidad de especies tanto de flora como de fauna.

Sin embargo, no son los únicos atractivos. Para quienes buscan otras alternativas como cultura, entretenimiento y fiesta, cada año se celebran en noviembre las Fiestas de la Lluvia, en las que se realizan una gran variedad de eventos musicales, deportivos y agropecuarios.