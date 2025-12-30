El Eje Cafetero arranca el 2026 con su fiesta más antigua: así se vive el Carnaval de La Iberia

A lo largo del año, distintos rincones de Colombia se convierten en escenarios vibrantes donde la alegría, el color y el baile son protagonistas gracias a sus carnavales y festividades. Estas celebraciones, enfocadas principalmente en resaltar la riqueza cultural del país, invitan a locales y viajeros a descubrir el potencial de cada región a través de sus productos, su música, sus danzas y sus tradiciones.

Esta combinación de factores hacen de cada festividad una experiencia imperdible para quienes buscan turismo, cultura y diversión en un solo lugar.

Por eso, si está planeando viajar en enero de 2026 y desea vivir una de estas celebraciones, pero aún no ha decidido el destino, vale la pena saber que el Eje Cafetero da la bienvenida al nuevo año con su fiesta más antigua: el Carnaval de La Iberia.

Esta festividad que se hace cada dos años y está llena de simbolismo, de acuerdo con el medio local La Patria, se llevará a cabo del 2 al 5 de enero en la comunidad de La Iberia, tierra Kumba Quimbaya de Riosucio, en el departamento de Caldas.

Durante estos cuatro días, esta comunidad, situada a solo 20 minutos del casco urbano del municipio de Riosucio en el Eje Cafetero, abre sus puertas a visitantes de diferentes regiones del país para convertirse en el punto de encuentro de expresiones culturales, tradiciones y ceremonias ancestrales.

Quienes deciden participar en esta celebración suelen sentirse atraídos por su auténtica riqueza cultural, pues se trata de la festividad más antigua del Eje Cafetero, una región que ofrece una experiencia única entre paisajes montañosos donde los cafetales, además de embellecer el entorno, invitan a descubrir de cerca el proceso de este grano insignia del territorio.

Según explica Diana Julieth Díaz Reyes, presidenta de Carnaval, en declaraciones citadas por la misma fuente, el Carnaval de La Iberia es una celebración que “viene del Kañarí, fiesta que a manera de ritual, hacían nuestros ancestros Kumba a Tupinambá, dios de la abundancia y la alegría y quien domina la luz y la oscuridad, el bien y el mal”.

A partir de este legado, señala que los viajeros que deciden participar en esta fiesta se adentran en una experiencia ancestral plena, que no solo les permite conectar con la tradición, sino adquirir nuevos conocimientos culturales.

En las jornadas hay desfiles, alboradas, juegos ancestrales, cuadrillas, reinado de la cultura, artistas, cabalgata de niños y de adultos, danzas, entrada triunfal de Tupinambá, juegos pirotécnicos y verbena popular, entre otras actividades que hacen parte de la programación.

Para vivir esta experiencia, vale la pena saber que La Iberia se encuentra a tan solo 20 minutos en vehículo desde el casco urbano de Riosucio. No obstante, los viajeros más aventureros también pueden llegar a pie, recorriendo un encantador camino entre cafetales, árboles y casas de campo, una ruta ideal para conectarse con la naturaleza y disfrutar del paisaje cafetero.