El Eje Cafetero es un destino ideal para pasar el fin de año. Esta región del país, que encanta por sus lindos paisajes, sus extensos cafetales y su rica gastronomía, es una buena alternativa para pasar unos días de descanso en familia y recibir el 2026 con buena energía.

Allí, en medio de sus montañas, ríos y cascadas, hay tres coloridos pueblos que vale la pena conocer y que hacen parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur).

El pueblo cafetero para disfrutar en medio de casas de colores, artesanías, palmas de cera y neblina; una joya imperdible

Este programa busca visibilizar los destinos que tienen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional. Los pueblos cafeteros que vale la pena conocer y disfrutar de su belleza son: Filandia (Quindío), Marsella (Risaralda) y Marulanda (Caldas) y estos son sus atractivos.

Filandia es uno de los pueblos más lindos del Quindío, imperdible para conocer en un viaje al Eje Cafetero. Foto: Getty Images

Filandia

Es reconocido como uno de los pueblos más lindos no solo de la región, sino del mundo, pues la ONU Turismo lo seleccionó en 2023 como uno de los mejores lugares para hacer turismo rural por su belleza, cultura cafetera, arquitectura y sostenibilidad, destacando su Mirador Colina Iluminada, su tradición artesanal y su entorno natural.

En el casco urbano destaca su arquitectura colonial, que sumada a sus lindos paisajes naturales y su ambiente relajado, lo convierten en un lugar único, ubicado a solo 26 kilómetros de Armenia, la capital del departamento de Quindío.

Así es el municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

Allí los viajeros tienen la posibilidad de realizar varias actividades y disfrutar de algunas de sus principales atracciones. Uno de los mejores planes es caminar por las calles del pueblo, especialmente por la del Tiempo Detenido, que se encuentra muy cerca de la Parroquia Inmaculada Concepción.

Marsella, Risaralda. Foto: KAREN SALAMANCA

Marsella

Situado a una hora de Pereira, capital de Risaralda, este pueblo exhibe sus coloridas casas y balcones que adornan el marco de la plaza de Bolívar, donde el turista encuentra restaurantes, alojamientos y fondas para sentarse y degustar el suave café que se cultiva en estas tierras de tradición, según el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Este pueblo es reconocido como uno de los más pintorescos y mejor conservado del departamento. Además de su arquitectura, sus tradiciones paisas y su arraigo cafetero, la amabilidad de sus habitantes es otro de los atractivos que vale la pena disfrutar.

Este municipio hace parte de la iniciativa "Pueblos que enamoran" del MinCit y Fontur. Foto: Gobernación de Caldas/API

Marulanda

Este es un pequeño municipio en el que habitan menos de 3.000 personas, de acuerdo con información de la Gobernación de Caldas y de sus grandes atractivos es la tranquilidad.

Destaca por su arquitectura colonial. En sus edificaciones sobresalen las casas de dos pisos con coloridos zócalos, puertas y ventanas, que lo hacen muy atractivo y llamativo para quienes admiran el arte.

Así mismo, en sus alrededores se pueden apreciar lindos parajes naturales, en medio del bosque de niebla que alberga múltiples especies de flora, entre las que se encuentran árboles como el roble, el nogal, el yarumo, las acacias y los sietecueros.

Es un destino con una temperatura promedio de 13 grados centígrados y queda a unos 129 kilómetros de Manizales, con una altura de 2.825 metros sobre el nivel del mar.