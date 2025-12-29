El municipio boyacense que destaca por su producción panelera y sus bellos paisajes con lagunas y ríos

Boyacá se consolida como uno de los destinos más acogedores y llamativos del país, especialmente para quienes buscan sumergirse en la historia, la cultura y una gran riqueza natural.

Es una región con una gran herencia colonial que se refleja en pueblos como Villa de Leyva y Ráquira, conocidos por su arquitectura bien conservada, calles empedradas y un ambiente que invita a explorar sus plazas y mercados tradicionales.

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

Los turistas también pueden disfrutar de la belleza natural de esta zona del país, con paisajes montañosos, páramos y lagunas que ofrecen oportunidades para el ecoturismo, el senderismo y el avistamiento de fauna. A esto se suma su variada gastronomía, con platos tradicionales que lo hacen único.

Los encantos de San José de Pare

Este departamento cuenta con 123 municipios y a dos horas de Tunja, su capital, en la provincia de Ricaurte se encuentra San José de Pare, un destino que combina tradición panelera con lindos paisajes, ideales para conocer y disfrutar de sus encantos.

La producción de panela es una de las actividades económicas en San José de Pare. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El río Suárez es el principal afluente. Sin embargo, en su territorio, incrustado en la cordillera Oriental, también hay lagunas importantes como El Olimpo, Ojo de Agua y Laguna Blanca, que surten de agua el ecosistema.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), indica que allí hay varios sitios de interés para los turistas como las cuevas del Nitrio y Suárez, que comunican con Moniquirá y Vélez, así como varias fincas paneleras, en donde es posible conocer el proceso de producción de la caña de azúcar. Se dice que cuenta con más de 80 trapiches distribuidos en sus nueve veredas.

Popular municipio de Boyacá confirmó la programación de su celebración de fin de año; habrá un espectacular show de luces

Otro de sus atractivos es la gastronomía que destaca por preparaciones como el piquete campesino, el sancocho de gallina y las picadas de fritanga.

En este municipio boyacense se realizan eventos como el Festival Cultural de la Molienda Pareña, las ferias y fiestas del wisky y del poncho, las fiestas de la Virgen del Carmen y la feria empresarial de los niños pareños, según indica Situr.

En San José de Pare, los visitantes pueden disfrutar de la belleza natural, explorar sitios históricos y conocer la cultura local.

En este destino boyacense se realiza el Festival de la molienda pareña. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Datos de interés

De acuerdo con Situr, antes de la llegada de los españoles existía un poblado llamado Pare, el cual era habitado por indígenas guanes, pertenecientes al grupo lingüístico Chibcha.

Cuenta la historia que en 1560, un visitador llegó a la provincia de Guanentá y se encontró con una drástica disminución de la población indígena, que había comenzado tras la incursión de Martín Galeano y sus tropas. Pocos años después, esta etnia prácticamente desapareció.

Inicialmente, la región formaba parte de la provincia de Vélez, pero en 1857 se incorporó como distrito parroquial a Boyacá; en 1780 Pedro Antonio Flórez fundó la localidad, y hacia 1785 ya era conocida como San José de Pare.