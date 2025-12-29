Popular municipio de Boyacá confirmó la programación de su celebración de fin de año; habrá un espectacular show de luces

Luego de deslumbrar en Navidad con su alumbrado y un sorprendente show de juegos pirotécnicos, Villa de Leyva se alista para despedir el año con una celebración a lo grande, marcada por la música, las luces y un ambiente festivo.

Según confirmó la Alcaldía Municipal por medio de sus redes sociales, el 31 de diciembre se llevará a cabo la celebración de fin de año en la Plaza Principal de este municipio, también conocida como la Plaza Mayor, que se caracteriza por su aspecto colonial, con suelo de piedra, una pila en el centro y edificaciones que conservan su arquitectura original.

La fiesta arrancará a las 9:00 p.m. con la participación de la orquesta La Familia Hispana. Dos horas más tarde, a las 11:00 p.m. llega la Banda Parranda a continuar la celebración en familia.

A la medianoche, residentes y turistas podrán disfrutar de un espectáculo de luces inolvidable que dará la bienvenida a 2026, iluminando el cielo y resaltando el encanto de este municipio boyacense.

Para finalizar, a la 1:00 a.m. llegará un DJ invitado que pondrá ritmo a la jornada en una temporada en la que Villa de Leyva proyecta alcanzar hasta un 95 % de ocupación turística.

Según el alcalde del municipio, Víctor Gamboa, actualmente el sector hotelero, los restaurantes y los cafés de esta población se han consolidado como ejes fundamentales para dinamizar la economía local, por lo que afirmó en declaraciones citadas por Caracol Radio que “el balance es muy positivo, especialmente tras el Festival de Luces, que atrajo a miles de turistas del orden departamental, nacional e internacional”.

Por otro lado, resaltó las estrategias en materia de movilidad y seguridad que se han implementado en el municipio, orientadas a ofrecer una experiencia más tranquila a los visitantes y a disminuir de manera significativa la cifra de accidentes.

Así se vive la Navidad en el municipio de Villa de Leyva Foto: Créditos: Alcaldía de Villa de Leyva / API

“Vamos a tener orquestas muy reconocidas y un show pirotécnico especial para recibir el Año Nuevo. Todo está dispuesto en servicios públicos, movilidad y seguridad”, aseguró Gamboa.

Además de la Plaza Principal, Villa de Leyva cuenta con otros sitios de interés imperdibles para conocer durante su visita. En la lista se destaca el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, construido en 1604).

También se encuentra la Casa de don Juan de Castellanos, la Casa del Primer Congreso de Colombia, las casas museo de Antonio Ricaurte y Antonio Nariño, el Museo de Arte Religioso del Carmen —que alberga más de 400 piezas entre esculturas y pinturas—, el Museo Paleontológico de la Universidad Nacional de Colombia y el Museo El Fósil, donde se conserva el Kronosaurus boyacensis, entre otros espacios de interés cultural, indica el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).