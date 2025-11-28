Villa de Leyva es reconocido como uno de los municipios más bonitos no solo de Boyacá, sino del país y por ello atrae a miles de turistas cada año, y la temporada navideña sí que es una buena época para disfrutar de su belleza arquitectónica y sus encantos naturales.

Se trata de un destino lleno de historia en el que es posible apreciar sus calles empedradas y su estilo colonial. Es una población con arquitectura diferenciada, cultura autóctona, gastronomía propia y diversidad de atractivos naturales. Hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, gracias a que guarda parte de la historia y del desarrollo del país.

Quienes llegan hasta allí, además de disfrutar de este acogedor destino, tienen cerca varias poblaciones con las que es posible complementar la experiencia de viaje. En la lista se incluyen Santa Sofía, Ráquira y Sáchica, aunque no son las únicas.

El municipio de Santa Sofía está ubicado muy cerca de Villa de Leyva. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Santa Sofía en Boyacá

Santa Sofía

Este destino tiene una oferta turística variada y que se ajusta a quienes aman la naturaleza, la aventura y el ecoturismo. En este pueblo, ubicado a solo media hora de Villa de Leyva, los viajeros pueden visitar varios sitios de interés histórico, turístico y cultural. Uno de ellos es el Paso del Ángel, un paraje rural sobre el río Moniquirá, una travesía que no todos se atreven a hacer.

Un encanto más es el Hoyo de La Romera, lugar donde, dice la leyenda, se arrojaba a las mujeres infieles arrastrándolas de los cabellos. A este se suman las cuevas de los Indios y de Las Chapas, solo por mencionar algunos. Es un destino ideal para quienes disfrutan del senderismo, el avistamiento de especies y otras actividades al aire libre.

Sáchica

Parque de dinosaurios Gondava en Sáchica, Boyacá | Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Sáchica es otra de las opciones. A esta población se le conoce popularmente como ‘La Jerusalén de Colombia’, pues allí se realiza el Festival de Música Sacra en Semana Santa y la representación de la Semana Mayor en vivo.

Además, allí hay petroglifos y pinturas rupestres que se pueden observar al aire libre. En Sáchica se encuentra el parque temático Gondava, donde se exhiben réplicas de dinosaurios de tamaño real; el sendero de peregrinación del Monte Calvario, y el pozo termal en la vía a Villa de Leyva.

Se dice que las aguas termales tienen propiedades curativas para los músculos y la piel gracias a su composición mineral. En el caso de Sáchica, serían fuente de hierro, bicarbonatos y sulfatos.

Ráquira

Ráquira es uno de los municipios más lindos de Boyacá. | Foto: Getty Images

Este es uno de los pueblos más llamativos de Boyacá. Sus calles empedradas y sus casas coloridas lo hacen un destino particular, en donde, además, sus pobladores producen hamacas, sacos, canastos, vestidos, ollas, platos, vasos, juguetes y demás objetos típicos, que son elaborados en cerámica.

Allí los viajeros pueden vivir experiencias especiales al recorrer sus talleres, con el fin de aprender sobre el proceso de alfarería, la cual se basa en técnicas ancestrales, que por años han sido el sustento de este municipio boyacense.