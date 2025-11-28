Suscribirse

Turismo

¿Planea ir a Villa de Leyva? Tres pueblos cercanos para complementar su experiencia de viaje por Boyacá; son imperdibles

Este departamento es considerado uno de los más acogedores y perfecto para disfrutar de planes de naturaleza.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
28 de noviembre de 2025, 9:50 p. m.
Villa De Leyva
Villa de Leyva es considerado uno de los pueblos más bonitos no solo de Boyacá, sino de Colombia. | Foto: Getty Images

Villa de Leyva es reconocido como uno de los municipios más bonitos no solo de Boyacá, sino del país y por ello atrae a miles de turistas cada año, y la temporada navideña sí que es una buena época para disfrutar de su belleza arquitectónica y sus encantos naturales.

Se trata de un destino lleno de historia en el que es posible apreciar sus calles empedradas y su estilo colonial. Es una población con arquitectura diferenciada, cultura autóctona, gastronomía propia y diversidad de atractivos naturales. Hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, gracias a que guarda parte de la historia y del desarrollo del país.

Contexto: Cinco atractivos naturales imperdibles para conocer en un viaje a Villa de Leyva; están muy cerca del pueblo

Quienes llegan hasta allí, además de disfrutar de este acogedor destino, tienen cerca varias poblaciones con las que es posible complementar la experiencia de viaje. En la lista se incluyen Santa Sofía, Ráquira y Sáchica, aunque no son las únicas.

Santa Sofía, Boyacá
El municipio de Santa Sofía está ubicado muy cerca de Villa de Leyva. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Santa Sofía en Boyacá

Santa Sofía

Este destino tiene una oferta turística variada y que se ajusta a quienes aman la naturaleza, la aventura y el ecoturismo. En este pueblo, ubicado a solo media hora de Villa de Leyva, los viajeros pueden visitar varios sitios de interés histórico, turístico y cultural. Uno de ellos es el Paso del Ángel, un paraje rural sobre el río Moniquirá, una travesía que no todos se atreven a hacer.

Contexto: Tres pueblos turísticos de Boyacá imperdibles por sus artesanías tradicionales; estos son sus atractivos

Un encanto más es el Hoyo de La Romera, lugar donde, dice la leyenda, se arrojaba a las mujeres infieles arrastrándolas de los cabellos. A este se suman las cuevas de los Indios y de Las Chapas, solo por mencionar algunos. Es un destino ideal para quienes disfrutan del senderismo, el avistamiento de especies y otras actividades al aire libre.

Sáchica

Sáchica, Boyacá
Parque de dinosaurios Gondava en Sáchica, Boyacá | Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Sáchica es otra de las opciones. A esta población se le conoce popularmente como ‘La Jerusalén de Colombia’, pues allí se realiza el Festival de Música Sacra en Semana Santa y la representación de la Semana Mayor en vivo.

Además, allí hay petroglifos y pinturas rupestres que se pueden observar al aire libre. En Sáchica se encuentra el parque temático Gondava, donde se exhiben réplicas de dinosaurios de tamaño real; el sendero de peregrinación del Monte Calvario, y el pozo termal en la vía a Villa de Leyva.

Contexto: Así es el municipio apodado ‘puerta verde de Boyacá’, un encantador destino que exhibe lindos atractivos naturales

Se dice que las aguas termales tienen propiedades curativas para los músculos y la piel gracias a su composición mineral. En el caso de Sáchica, serían fuente de hierro, bicarbonatos y sulfatos.

Ráquira

Ráquira
Ráquira es uno de los municipios más lindos de Boyacá. | Foto: Getty Images

Este es uno de los pueblos más llamativos de Boyacá. Sus calles empedradas y sus casas coloridas lo hacen un destino particular, en donde, además, sus pobladores producen hamacas, sacos, canastos, vestidos, ollas, platos, vasos, juguetes y demás objetos típicos, que son elaborados en cerámica.

Allí los viajeros pueden vivir experiencias especiales al recorrer sus talleres, con el fin de aprender sobre el proceso de alfarería, la cual se basa en técnicas ancestrales, que por años han sido el sustento de este municipio boyacense.

En este municipio está el Observatorio Astronómico Patio de Brujas, que es conocido por llevar a cabo actividades relacionadas con los solsticios, que son los momentos del año en los que el Sol alcanza su máxima o mínima altura aparente en el cielo, y en los cuales la duración del día o de la noche es la más prolongada del año, respectivamente. Sin duda, un lugar para no perderse.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Trump decide otorgarle el perdón a un expresidente de Latinoamérica, tras ser condenado por narcotráfico

2. El jugador que está cotizado en cinco millones de dólares y podría llegar a Millonarios

3. Gustavo Petro dio inesperada respuesta sobre si Nicolás Maduro debería ser juzgado: “Como cualquiera de nosotros”

4. Así fue el rescate de los nueve mineros secuestrados por disidencias en Huila: tenían cadenas en cuello, manos y pies

5. Atlético Nacional, cerca de asegurar a un jugador extranjero para 2026: negocio resuena en México

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoBoyacáTurismo en Boyacá

Noticias Destacadas

Viaje a la isla de Tierra Bomba, una joya natural única y llena de bondades que promete una experiencia fascinante, ¿dónde se encuentra?

Tres playas colombianas tranquilas y no muy conocidas, perfectas para visitar en estas vacaciones y desconectarse del día a día

Redacción Turismo
Villa De Leyva

¿Planea ir a Villa de Leyva? Tres pueblos cercanos para complementar su experiencia de viaje por Boyacá; son imperdibles

Redacción Turismo
Necocli, Antioquia

Tres de los municipios más antiguos de Antioquia, destinos que cautivan con su riqueza natural y diversidad de atractivos

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.