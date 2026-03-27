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El pueblo donde los turistas suelen confundirse: no saben si suben o bajan, una experiencia que despierta curiosidad y asombro

En redes, varios viajeros han compartido su experiencia en este lugar donde el agua parece fluir hacia arriba.

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Redacción Turismo
27 de marzo de 2026, 2:36 p. m.
Así es el pueblo al revés, un destino imperdible para visitar en México.
Así es el pueblo al revés, un destino imperdible para visitar en México. Foto: Cortesía - xensespark.com

Actualmente, en distintos rincones del mundo el turismo ha encontrado una forma innovadora para sorprender a los viajeros: atractivos que desafían la mente, donde la lógica parece romperse y las experiencias despiertan gran curiosidad y asombro.

Estos espacios, conocidos como lugares sensoriales, ofrecen experiencias inmersivas que ponen a prueba el cerebro, tal como lo muestran algunos turistas en redes sociales luego de visitar Xenses, uno de los parques imperdibles para visitar en México.

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Situado en la Riviera Maya cerca de Playa del Carmen, este parque sensorial cuenta con más de 40 escenarios y atracciones como un pueblo al revés, donde los viajeros suelen quedar completamente confundidos.

En este lugar, los visitantes no logran distinguir con claridad si están subiendo o bajando cuando caminan por sus calles. Incluso, en el sitio web oficial de este atractivo turístico, lo describen como un espacio donde resulta imposible saber si arriba es abajo o abajo es arriba.

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@theadrenalinetraveler

Ese lugar se llama @xensespark y es uno de los tantos parques de @xcaretpark en Playa del Carmen, México . Estos parques son la razón por la cual hemos ido ya varias veces a esta zona de México que tanto amamos. Un destino que recomiendo para ir en familia! . Pueden entrar a su página web para ver precios y direccion exacta #xcaret #xenses #cancun #playadelcarmen #cancun #mexico

♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra

“El parque Xenses en Playa del Carmen es un lugar donde literalmente se te ‘rompe el cerebro’”, asegura una visitante del parque que compartió su experiencia en redes sociales.

Al igual que ella, otros viajeros han difundido imágenes de este atractivo que rápidamente captan la atención de millones de viajeros y curiosos, quienes manifiestan su asombro ante este sorprendente espacio.

“Me dio ansiedad y solo estaba mirando”; “Me encanta como falla la famosa gravedad...”; “yo fui y me dio mareo”; “El verdadero lugar donde se sube para abajo 👇 y se baja para arriba ☝️”; “Yo ya fui y es la experiencia más linda del mundo”, dicen algunos comentarios.

En este lugar, tal como lo expresan sus visitantes, las leyes de la física y de la lógica no obedecen, por lo que se recomienda tratar de de mantener siempre el equilibrio mientras se trata de descifrar cómo es posible lo que sucede y la ubicación de todo.

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Algunas de las características de este pintoresco pueblo mexicano que lo convierten en un espacio único, además de estar al revés, son sus tejas rojizas, muros blancos, arcos y todo lo que lo conforma: casas, hoteles, una iglesia, tienditas, cantinas, panaderías y más.

De esta manera, con su mezcla de ilusionismo, arquitectura fuera de lo común y escenarios que retan la mente, Xenses se consolida como uno de los sitios turísticos más curiosos y divertidos para visitar durante un viaje a México, ideal para tomar fotografías únicas, experimentar sensaciones extremas y llevarse un gran recuerdo.