El municipio de Cundinamarca que exalta las tradiciones del campo con la Dama de la Papa y el Azadón de Oro

Sibaté es uno de los 125 municipios que integran el departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia.

Esta población está a 27 kilómetros de Bogotá, alrededor de una hora de viaje en automóvil. Es reconocida por su clima frío y su entorno rural, ideal para la agricultura y el turismo de aventura.

En el marco de su tradición agrícola, Sibaté realizó reciente la XXVIII edición del Concurso Azadón de Oro y la XXVII versión del Concurso Dama de la Papa, dos eventos que destacan el trabajo de las comunidades rurales y la importancia de la papa en la identidad productiva del municipio.

El municipio de Cundinamarca a una hora de Bogotá donde sirven el mejor pan caliente; la panadería tiene 110 años

El Concurso Azadón de Oro, que se realiza desde 1998, reconoce la habilidad, la técnica y la destreza de los recolectores de papa durante las labores de cosecha. “Los participantes deberán demostrar su experiencia en el manejo del azadón, una de las herramientas más representativas de la actividad agrícola en la región”, afirma la Gobernación de Cundinamarca en su portal web.

Por su parte, el Concurso Dama de la Papa, creado en 1999, exalta el papel de las mujeres en las labores del campo y su aporte al desarrollo de las comunidades rurales. Durante la competencia, las participantes pondrán a prueba su agilidad y destreza en el pelado de papa, evaluando tanto la rapidez como el aprovechamiento del producto.

Una de las actividades económicas en el municipio es la agricultura. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Las actividades hacen parte de las estrategias impulsadas por el municipio para preservar las tradiciones campesinas, promover el reconocimiento de la ruralidad y fortalecer el sentido de pertenencia alrededor de una de las actividades agrícolas más importantes de la provincia”, destaca la Gobernación de Cundinamarca.

¿Cuáles son los mejores planes para hacer en Sopó, Cundinamarca?

Y agrega: “Además de las competencias, la jornada se convierte en un espacio de encuentro para las familias campesinas, los productores y la comunidad en general, permitiendo visibilizar el valor cultural, económico y social del trabajo que diariamente se desarrolla en el campo”.

Atractivos

Entre los atractivos del municipio se encuentra el embalse del Muña, ideal para actividades como la pesca, la navegación y el ecoturismo.

“Este embalse fue construido en la década de los cuarenta del siglo XX por la Empresa de Energía de Bogotá y con el objetivo de alimentar dos cadenas de generación de energía. Su cuenca está comprendida por el río Muña y Aguas Claras”, dice la alcaldía de Sibaté.

El municipio también cuenta con rutas de senderismo que permiten a los visitantes explorar la belleza natural de la región.

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen es otro lugar importante del municipio. Fue construida entre 1953 y 1970 y tiene tres naves separadas por columnas forradas en piedra, según señala la alcaldía.