El municipio de Cundinamarca a una hora de Bogotá donde sirven el mejor pan caliente; la panadería tiene 110 años

A solo una hora de Bogotá existe un municipio que combina historia, tradición y gastronomía en una fórmula difícil de resistir. Se trata de Cajicá, uno de los destinos más visitados de la Sabana Centro, reconocido por su patrimonio cultural, sus paisajes y un producto que se ha convertido en símbolo local: el pan caliente que diariamente atrae a residentes y turistas.

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La historia de este sabor tradicional tiene como protagonista a La Estación, una panadería ubicada frente a la antigua estación del tren de Cajicá.

Según registros recopilados en la Ruta de las Onces de Sabana Centro, este establecimiento nació durante la crisis económica de finales de los años noventa en una vivienda familiar y poco a poco se transformó en uno de los lugares más emblemáticos del municipio.

Su fama creció gracias a una sencilla estrategia: ofrecer productos recién salidos del horno. De hecho, sus propietarios aseguran que la pregunta más frecuente de los visitantes sigue siendo la misma: “¿Qué hay caliente?”.

Cajicá Foto: Suministrada a SEMANA

Esa búsqueda constante de pan fresco convirtió al negocio en un referente gastronómico de la región.

Actualmente, además del tradicional pan caliente, los clientes también disfrutan de productos como panzerottis, buñuelos, hojaldres y otros pasabocas que forman parte de la cultura de las onces cundinamarquesas.

La panadería suma más de dos décadas de funcionamiento y continúa siendo una parada obligatoria para quienes recorren Cajicá.

Pero el atractivo del lugar va más allá de la comida. Justo enfrente se encuentra la histórica estación ferroviaria, una construcción inaugurada en 1926 que hizo parte del desarrollo del antiguo Ferrocarril del Norte.

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Este espacio, convertido hoy en uno de los patrimonios más representativos del municipio, recuerda la época en que el tren impulsó el crecimiento económico y social de la región.

No en vano Cajicá es conocida como la “Fortaleza de Piedra”, un nombre que resalta su riqueza histórica y cultural.

Sus calles conservan parte de la identidad sabanera, mientras que espacios como el Parque La Estación se han consolidado como puntos de encuentro para visitantes y habitantes.

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La combinación entre patrimonio, tradición ferroviaria y gastronomía ha permitido que Cajicá fortalezca su oferta turística en los últimos años.

Para muchos viajeros, la experiencia perfecta consiste en recorrer el antiguo sector del tren y luego disfrutar de un pan recién horneado. Una costumbre sencilla que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en uno de los mayores orgullos de este municipio cundinamarqués.