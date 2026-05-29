Ángeles coloniales, astroturismo y páramos: Sopó, el municipio de Cundinamarca que lo tiene todo a minutos de Bogotá

Sopó es mi destino es mucho más que una marca turística: es una invitación a descubrir la esencia de un territorio donde la naturaleza, la cultura, la historia y la unión familiar se convierten en experiencias inolvidables.
Es la representación de un municipio que abre sus puertas al mundo para mostrar todo aquello que lo hace único, auténtico y profundamente especial.
Sopó es un territorio lleno de vida, de paisajes que transmiten paz al alma, de colores vibrantes y de tesoros naturales y culturales que sorprenden a quienes lo visitan.
Aquí, cada rincón cuenta una historia y cada experiencia permite descubrir la identidad de un pueblo que ha crecido conservando sus tradiciones, su calidez humana y su amor por la tierra.
Las flores que llenan de magia sus campos, las aves que surcan los cielos y la tranquilidad de sus paisajes convierten a Sopó en un destino donde se respira libertad, bienestar y conexión con la familia y la naturaleza.
Por eso, desde la Administración Municipal se trabaja en el fortalecimiento de la marca “Sopó es mi destino”, una estrategia que busca consolidar la identidad turística del municipio y proyectar todo su potencial ante Colombia y el mundo.
Esta marca nace como una puerta abierta a miles de experiencias, aventuras y momentos memorables; pero también como una manera de representar a su gente, de reflejar el orgullo soposeño y de hacer sentir a cada visitante parte de esta tierra.
Porque quien llega a Sopó encuentra un lugar donde siempre habrá espacio para todos.
“Sopó es mi destino” busca quedarse en el corazón de las personas, convertirse en una marca cercana, auténtica y de fácil recordación, capaz de reunir todo el potencial turístico, cultural y natural del municipio en una sola identidad.
Una identidad que hace parte del Plan de Desarrollo Turístico y que proyecta a Sopó como un referente regional y nacional por la calidad de sus experiencias y la riqueza de su patrimonio.
Hablar de Sopó es hablar de un territorio lleno de atractivos únicos. Su parque principal conserva la memoria histórica y cultural de las comunidades indígenas que dejaron un legado artesanal y ancestral que aún permanece vivo.
La Parroquia Divino Salvador de Sopó alberga una de las colecciones artísticas más importantes y representativas de la región: los famosos Ángeles de Sopó, una obra de enorme valor cultural y patrimonial que ha convertido al municipio en un referente histórico y artístico.
Asimismo, el Santuario del Señor de la Piedra de Sopó representa uno de los lugares más significativos para la fe y la espiritualidad, atrayendo visitantes y peregrinos que encuentran allí un espacio de reflexión rodeado de naturaleza e historia.
Para quienes buscan experiencias de conexión con el entorno natural, Sopó ofrece lugares maravillosos como el Parque Ecológico Pionono, un escenario privilegiado donde convergen ecosistemas de subpáramo, senderos naturales, biodiversidad y una invaluable riqueza ambiental.
Sus paisajes, sus especies nativas y su tranquilidad hacen de este lugar un atractivo de enorme valor turístico y ecológico.
La gastronomía también es protagonista en Sopó. Sus preparaciones tradicionales, los sabores auténticos de la región y la calidad de sus productos ofrecen experiencias culinarias que conquistan cualquier paladar y fortalecen la identidad cultural del municipio.
Y si de experiencias únicas se trata, Sopó también se ha consolidado como uno de los destinos destacados para el astroturismo en Colombia.
Gracias a la claridad de sus cielos, la baja contaminación lumínica y sus escenarios naturales, el municipio se convierte en un lugar ideal para la observación astronómica y el encuentro con la inmensidad del universo.
Todo esto hace de Sopó un destino extraordinario. Un lugar donde la naturaleza, la cultura, la fe, la gastronomía y la aventura se unen para crear experiencias memorables.
Por eso, “Sopó es mi destino” representa mucho más que un eslogan: representa un sentimiento, una identidad y una invitación permanente a descubrir un municipio lleno de posibilidades, historias y emociones.
La apuesta es clara: que cada persona que vea esta marca encuentre en ella la promesa de un territorio maravilloso y que quien visite Sopó decida llevarlo siempre en el corazón.
Porque en cada experiencia, en cada paisaje y en cada encuentro humano, Sopó demuestra por qué verdaderamente es el destino de miles de personas.