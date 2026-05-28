El pueblo vallecaucano de arraigada cultura cafetera, ideal para el senderismo y el avistamiento de aves

El Valle del Cauca es un destino perfecto para disfrutar de diversidad cultural, paisajes naturales y tradiciones que representan la esencia del Pacífico y el suroccidente colombiano.

El municipio del Valle del Cauca que celebra el Carnaval del Duende, un lugar de bellos paisajes y gran riqueza natural

En este territorio los viajeros se encuentran con atractivos como playas y montañas, además de pueblos turísticos, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan diversas experiencias, pues, además es posible disfrutar de su rica gastronomía. Cada rincón del departamento brinda una combinación muy particular de naturaleza, tradición y entretenimiento.

Uno de esos sitios imperdibles es conocido como la ‘capital cafetera de Colombia’ y está ubicado al nororiente, sobre la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, consolidándose como el mirador más lindo de la región. También es llamdao el “balcón del Valle del Cauca” y “mirador del Valle y del Quindío”, según el portal Colombia Travel.

Sevilla es un buen destino para visitar en el Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

Se trata de Sevilla que, de acuerdo con información de la Gobernación del departamento, desde sus verdes montañas permite observar la amplitud y majestuosidad del valle geográfico del río Cauca.

Se destaca como uno de los pueblos patrimonio de Colombia, debido a que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado como Patrimonio del Humanidad por la Unesco.

En su territorio, muchos de sus habitantes se dedican a los cultivos de café, conservando la cultura que gira alrededor de este grano. Allí la arquitectura, el acento y los vehículos, entre otros miles de detalles, lo convierten en un destino de arraigada cultura cafetera.

El idílico destino del Valle del Cauca que ha inspirado novelas, un paraíso que todos los turistas quieren visitar

Uno de los sitios icónicos en este pueblo es Café Casablanca, un escenario que permite viajar en el tiempo. Sus paredes están cubiertas de historia y de Carlos Gardel. De acuerdo con la información oficial, el recordado cantante y compositor de tangos parece estar vivo en medio de las mesas del local.

Atractivos naturales

Para los amantes de la naturaleza también hay diversidad de atractivos. Uno de ellos es el Páramo de la Yerbabuena, un lugar en el que abundan los frailejones que son cubiertos por la neblina que rodea a ciertas horas este maravilloso pueblo.

Este es uno de los destinos cafeteros imperdible en el Valle del Cauca. Foto: Facebook Alcaldía de Sevilla/API.

Así mismo, los aventureros pueden recorrer el Ecoparque Pedagógico El Bosque que Camina, ideal para el senderismo y avistamiento de aves. Es un lugar con infinidad de flora y fauna, que permiten tener un contacto especial con la naturaleza y disfrutar de momentos de relajación.

Dentro del Ecoparque se encuentra el Museo Nacional de la Artesanía en Guadua, en donde se encuentran más de 200 obras artesanales fabricadas con este material parecido al bambú.

Sevilla está ubicado a una altura superior a los 1.600 metros sobre el nivel del mar, tiene una agradable temperatura promedio de 20 grados centígrados y cuenta con diversos pisos térmicos, convirtiéndose en un destino de interés en esta región del país.