Aruba redefine su marca país con una apuesta por el turismo responsable

La Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.) presentó su nuevo posicionamiento de marca bajo el lema “Cuando amas Aruba, Aruba te ama”, una estrategia orientada a promover experiencias de viaje vinculadas con el turismo responsable, la sostenibilidad y la conexión cultural.

“Colombia es un mercado principal para Aruba”: ‘la isla feliz’ celebró en Bogotá los 10 años de su oficina de turismo

Según explicó la entidad, la iniciativa busca fortalecer una relación más cercana entre el destino y quienes lo visitan, promoviendo prácticas conscientes durante la estadía en la isla. El enfoque se basa en tres pilares: turismo responsable, viajes transformadores y reciprocidad.

“Cuando amas Aruba, Aruba te ama es una invitación a vivir el destino con respeto, tiempo y apertura. Creemos en una relación basada en la reciprocidad, donde cada huésped juega un rol activo en la experiencia y en el cuidado de la isla”, señaló Jordan Schlipken, director para Latinoamérica de la Autoridad de Turismo de Aruba.

Aproximadamente, el 20 % de la electricidad se genera a partir de fuentes renovables. Por ejemplo, el parque eólico Vader Piet produce alrededor de un quinto de la energía consumida por la isla Foto: Cristian Felipe Cubillos (SEMANA)

La estrategia también incluye la iniciativa “Mi Promesa Aruba”, con la que se busca incentivar el compromiso de los visitantes con el cuidado del entorno y de la comunidad local.

Iván Calderón, gerente de marketing y ventas de A.T.A. para Latinoamérica, indicó que “la isla busca fomentar experiencias más auténticas y conscientes, donde el tiempo, la conexión y el respeto por el entorno son esenciales. Desde recorrer sus paisajes naturales con una mirada responsable hasta interactuar con su cultura local, Aruba invita a vivir el destino de una manera más profunda”.

Aruba, ‘la isla feliz’: destino cercano donde el mar y la arena se unen con el arte, la aventura y la gastronomía

Calderón agregó que “este enfoque responde a una nueva generación de viajeros que priorizan el bienestar, la autenticidad y las experiencias significativas por encima de lo superficial”.

De acuerdo con la autoridad turística, el nuevo posicionamiento también pone énfasis en el bienestar de la comunidad local y en la participación activa de los visitantes en la preservación del destino.

Aruba está ubicada a 25 kilómetros de la costa de Sudamérica y parte de su territorio corresponde al Parque Nacional Arikok, una zona protegida de conservación ambiental.

Un atardecer en Eagle Beach tiñe el cielo de tonos naranjas, amarillos y grises, mientras el sol se esconde sobre el mar sereno y las siluetas de los veleros y la gente contrastan Foto: Cristian Felipe Cubillos (SEMANA)