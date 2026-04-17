La isla que conquista a los latinos en 2026; se consolida como el nuevo epicentro de la música y la cultura en el Caribe

Este 2026, Aruba se consolida como el nuevo epicentro de la música y la cultura en el Caribe, registrando un crecimiento histórico en visitas y búsquedas, impulsado por el éxito del Vibra Latina Festival y una oferta turística que cautiva al mercado latinoamericano.

Según datos recientes de Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, hay un cambio de paradigma en el comportamiento del viajero, ya que la isla no solo es buscada por sus playas, sino por ser el escenario de las experiencias culturales más vibrantes de la región.

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Debido a esto, más allá de ser un refugio de descanso, la “isla feliz” se ha convertido en un dinámico motor de entretenimiento y turismo de alto impacto.

“En lo que va del año, Aruba registró un crecimiento del 250% en la demanda frente al mismo período anterior, lo que refleja un mayor interés por destinos que combinan distintas experiencias en un mismo viaje", destacó Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar.

Asimismo, explicó cómo ha cambiado el perfil del viajero, que cada vez prioriza más la practicidad al momento de planificar sus vacaciones. “En ese sentido, los paquetes, que incluyen vuelo y hotel, ganan protagonismo, ya que permiten resolver gran parte del viaje en una sola compra y optimizar el tiempo”, agregó.

En Aruba los viajeros encuentran planes y atractivos para todos los gustos. Foto: Getty Images

En línea con esta tendencia, el 60% de los viajeros elige este tipo de opciones y, además, el 62% de las reservas se concentra en alojamientos con servicios all inclusive, lo que refleja una búsqueda de mayor previsibilidad y confort durante la experiencia.

Por otro lado, se evidencia un creciente interés por actividades que permiten explorar el destino de manera más flexible. En este contexto, opciones como el alquiler de autos, el snorkel o los paseos al atardecer se posicionan entre las más preferidas, reflejando un perfil de viajero que busca equilibrar comodidad con experiencias más auténticas.

A nivel regional, el Caribe concentra el 25,2% de las preferencias de los viajeros, con Aruba destacándose como uno de los destinos con mayor crecimiento en el último período.

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Allí, eventos como el Vibra Latina Festival, que este año se celebró el pasado 28 de marzo con Carlos Vives como invitado principal, juegan un papel fundamental para captar la atención de los viajeros, sumando propuestas de entretenimiento que complementan la oferta tradicional.

Teniendo en cuenta estos datos, se podría decir que la combinación de infraestructura turística, conectividad y experiencias son factores que posicionan a la isla como una alternativa cada vez más elegida dentro del Caribe.