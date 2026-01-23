Aerolínea fortalece la conectividad de Bucaramanga con tres rutas nacionales y una internacional hacia Aruba

Buenas noticias para quienes viajan desde Bucaramanga. La aerolínea Wingo anunció la apertura de tres nuevas rutas directas que refuerzan la conectividad aérea de la capital santandereana con tres destinos clave del país, reconocidos por ser algunos de los más visitados y atractivos a lo largo del año.

A partir de marzo de 2026, el Aeropuerto Internacional Palonegro experimentará un crecimiento sin precedentes en su oferta de trayectos sin escalas hacia Medellín, Cartagena y Barranquilla, sumándose a la oferta ya existente hacia Bogotá y Santa Marta.

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas

Este ambicioso plan de expansión de Wingo en Bucaramanga convierte a la capital del departamento de Santander en su tercera ciudad colombiana con mayor operación en el país, después de Bogotá y Medellín, consolidándose como un eje estratégico para la aviación nacional.

Por otro lado, además del lanzamiento de estas tres rutas nacionales, la aerolínea incorporó por primera vez una ruta internacional de carácter estacional hacia Aruba, ampliando su oferta de conectividad entre Colombia y destinos internacionales de alto interés para los viajeros.

Frecuencias, horarios y más detalles de operación

Según informó la compañía a través de un comunicado, el plan de inicio de operaciones para las rutas domésticas o nacionales está distribuido de la siguiente manera:

Bucaramanga–Medellín: será la primera en entrar a operación a partir del lunes 16 de marzo, con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes), en horario matutino, con tarifas desde $99.000 COP por trayecto.

será la primera en entrar a operación a partir del lunes 16 de marzo, con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes), en horario matutino, con tarifas desde $99.000 COP por trayecto. Bucaramanga–Cartagena: iniciará el 20 de marzo con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo) en horario nocturno, con precios desde $119.000 COP.

iniciará el 20 de marzo con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo) en horario nocturno, con precios desde $119.000 COP. Bucaramanga–Barranquilla: arrancará el 24 de marzo, operando martes, jueves y domingos por la tarde, también con tarifas desde $119.000 COP.

En cuanto a la ruta Bucaramanga–Aruba, esta operará de manera estacional entre el 17 de junio y agosto de 2026, con dos frecuencias semanales los miércoles y sábados. Los tiquetes para este destino internacional estarán disponibles desde USD 116 por trayecto, lo que equivale aproximadamente a 419.000 pesos colombianos según la tasa de cambio actual.

Además, la operación hacia Bogotá se fortalecerá, pasando de cuatro a seis frecuencias semanales a partir de marzo, garantizando vuelos todos los días a excepción de los sábados.

El paraíso caribeño que conquista a los amantes del ecoturismo, ideal para vivir unas vacaciones inolvidables en familia

Con la puesta en marcha de estas nuevas rutas, la compañía busca facilitar el turismo y los viajes de negocios, ofreciendo cerca de 300 mil sillas para conectar a la región con destinos clave del país y uno internacional que capta la atención de los viajeros.

Eduardo Lombana, CEO de Wingo, destacó que este avance es fundamental para fortalecer la conectividad en Colombia y desplazarse hacia el Caribe de forma más simple y accesible.