A una hora de Bucaramanga. El destino santandereano para disfrutar de cascadas y miradores, ideal para desconectarse del día a día

Este destino destaca por su belleza natural, la amabilidad de su gente y su riqueza histórica.

Redacción Turismo
24 de diciembre de 2025, 4:23 p. m.
Este municipio santandereano tiene una importante oferta turística.
Santander es considerado un destino de contrastes, donde la belleza natural se mezcla con la historia y la aventura. Las posibilidades de hacer turismo en este departamento son amplias y uno de sus grandes atractivos es el famoso Cañón del Chicamocha, donde los visitantes pueden disfrutar de actividades de aventura como parapente, senderismo y paseos en teleférico, con lindas vistas del paisaje.

Además, la región es perfecta para los amantes del ecoturismo y otra serie de actividades al aire libre, ideales para los más aventureros.

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

El legado histórico y cultural de Santander es otra razón poderosa para visitarlo. Pueblos como Barichara, reconocido por su estilo colonial de calles empedradas y arquitectura bien conservada, ofrecen una experiencia pintoresca y auténtica.

Así mismo, Santander es conocido por su importancia en la independencia de Colombia, y lugares como San Gil se destacan por su cultura, su patrimonio y las muchas opciones de ecoturismo, como el rafting en el río Fonce.

El senderismo
Santander es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura. Foto: Getty Images

Muy cerca de Bucaramanga, su capital, se encuentra un destino perfecto para descansar y pasar unos días en medio de lindos paisajes y otros atractivos naturales que vale la pena conocer.

Se trata de El Playón, que cuenta con variedad de sitios turísticos de interés como cascadas, pozos, lagunas, miradores, cuevas y construcciones arquitectónicas antiguas, promovidos y preservados para que puedan ser visitados tanto por las personas del municipio, como por los viajeros que llegan a pasar unos días de descanso.

Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en Santander en estas vacaciones; sorprenden con su belleza y tranquilidad

Una de las cascadas para visitar es el Salto de la India, un lugar especial para relajarse lejos de la contaminación y del ruido de la ciudad. Es este atractivo natural donde se puede disfrutar de una caída de agua de 15 metros de altura con aguas claras y una deliciosa piscina natural, una buena alternativa para conectar con la naturaleza y respirar aire puro.

Otra opción para quienes disfrutan del campo y las actividades al aire libre es el Pozo El Pato, un lugar de aguas cristalinas, que se caracteriza por su llamativo color verde, con una temperatura media y un hermoso entorno vegetal. Es un sitio ideal para desconectarse.

El Playón, Santander
Las quebradas y cascadas son de los atractivos más importantes en El Playón, Santander. Foto: Créditos: Alcaldía de El Playón / API

De acuerdo con información de la Alcaldía, este municipio tiene un gran potencial turístico y una buena infraestructura de los sitios, además de la seguridad y la cercanía con la ciudad de Bucaramanga, que son factores positivos para el desarrollo de esta actividad.

El Playón es un municipio lleno de historia, lindos paisajes y calidad de su gente, que enamora a quien decide llegar hasta allí.

La gastronomía es otro de los atractivos de este departamento. En este lugar los turistas tienen la posibilidad de probar preparaciones especiales de pueblo tales como: arepas, mazamorra, petitoria, carne oreada y mute santandereano.

