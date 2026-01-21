Turismo

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas

Está ubicado a pocos kilómetros de Medellín y enamora con sus espectaculares vistas.

Redacción Turismo
21 de enero de 2026, 8:27 p. m.
Turismo en Antioquia
Turismo en Antioquia Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Ebéjico Antioquia / API

En el occidente antioqueño, a unos 55 kilómetros de Medellín, se encuentra el municipio de Ebéjico, un destino que poco a poco ha ganado reconocimiento entre los viajeros que buscan naturaleza, tradición y experiencias auténticas cerca de la capital antioqueña.

Su cercanía con la ciudad lo convierte en una opción ideal para escapadas de fin de semana o recorridos por carretera, invitando a sus visitantes a explorar sus fascinantes atractivos turísticos.

Entre ellos, se destaca el corregimiento de Sevilla, un lugar que antes recibía el nombre de ‘Ceja Arriba’, debido a su ubicación en la parte alta de un paraje conocido como La Ceja. Este rincón del occidente antioqueño, que hace parte de Ebéjico, es un escenario que cada vez toma fuerza como destino turístico en el municipio.

Este reconocimiento se debe, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, a que es un punto clave donde confluyen la cultura y el comercio del pueblo, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica y acogedora.

Uno de los aspectos que más enamora a quienes se animan a visitar el corregimiento de Sevilla es la calidez y alegría de su gente. Sin embargo, su clima fresco y agradable también juega un papel importante cuando se trata de disfrutar del entorno a través de diversas actividades al aire libre.

Las caídas de agua en las quebradas Pocuná, La Llorona y Chachafruto, localizadas en este corregimiento, forman parte de estas paradas imperdibles que invitan a los viajeros a detenerse, contemplar el hermoso paisaje del territorio y respirar aire puro, destaca el sitio web Puebliando por Antioquia.

Otras experiencias y sitios para visitar en Ebéjico

Además de Sevilla, esta población del occidente antioqueño cuenta con otros cuatro corregimientos y treinta y dos veredas. Entre sus sitios de interés más llamativos se encuentran las quebradas de La Clara, La Sucia, la Juan Ramos, la cascada de La Esmeralda, el mirador Cristo de Chachafruta y la zona arqueológica en la vereda Quirimará.

A lo largo de este territorio, los viajeros pueden disfrutar de experiencias agroturísticas en diversas fincas, donde es posible conocer de cerca los procesos del café, el cacao y, especialmente, la panela, producto que le ha valido el reconocimiento como Distrito Panelero en Antioquia.

De igual forma, es un destino perfecto para los apasionados del senderismo y el avistamiento de aves o, incluso, para quienes buscan hacer turismo religioso, gracias a los múltiples templos que alberga, como la Iglesia Parroquial de San José y la Iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá, entre otros sitios que se han convertido en puntos clave de peregrinación.

Noticias Destacadas