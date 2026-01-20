Turismo

No es Guatapé: el embalse a tres horas de Bogotá que está conquistando a los turistas

Este paraíso natural hace parte de los atractivos más fascinantes del departamento de Boyacá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
20 de enero de 2026, 7:28 p. m.
Embalse La Esmeralda
Embalse La Esmeralda Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Macanal en Boyacá / API

Para quienes viven en Bogotá, los destinos del departamento de Boyacá pueden ser una opción atractiva para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas, gracias a su cercanía, diversidad cultural y paisajes únicos.

Entre los atractivos turísticos más fascinantes para visitar en esta región del país se destaca un paraíso natural que está conquistando a los turistas, principalmente por el asombroso paisaje que lo rodea, entre montañas y recorridos naturales perfectos para desconectarse.

¿Cuándo caen Jueves y Viernes Santo en 2026? Fechas clave para organizar sus próximas vacaciones en familia

Esta joya oculta es el embalse La Esmeralda, del municipio de Macanal, ubicado a unos 137 kilómetros de Bogotá, lo que representa un viaje en carro de apenas tres horas, tiempo que puede variar dependiendo varios factores como punto y hora de partida desde la ciudad, tráfico y estado del clima, entre otros.

Aunque por su belleza muchos lo comparan con el embalse de Guatapé, en el departamento de Antioquia, la verdad es que cada uno de estos sitios tiene algo distinto y especial para ofrecer a quienes se animan a visitarlos.

Turismo

Así es el pueblo de Nariño de paisajes inolvidables, ideal para desconectarse y vivir experiencias auténticas

Turismo

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por su riqueza natural y ubicación, ideal para el ecoturismo

Turismo

Hay Festival Cartagena 2026: fechas, invitados y todo lo que debe saber sobre este evento

Turismo

¿Cuándo caen Jueves y Viernes Santo en 2026? Fechas clave para organizar sus próximas vacaciones en familia

Turismo

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Influenciador se hace viral tras mostrar los platos típicos que más lo sorprenden de popular pueblo de Colombia: “No se imaginan”

Turismo

La emotiva carta con la que turista uruguayo se despidió de Colombia: “Es un país que te abraza sin conocerte”

Turismo

La maravilla natural de Antioquia que es considerada uno de los destinos más curiosos para visitar en el mundo

Cápsulas

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Turismo

Esta es la ciudad de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

En este caso, por ejemplo, se trata de un lugar con raíces indígenas, famoso por su biodiversidad y aguas de color esmeralda, que proporcionan potencial hidráulico a la central hidroeléctrica de Chivor y a municipios como Macanal y Almeida.

Por su clima y paisajes naturales, hay quienes lo consideran un lugar especial para descansar o realizar diversas actividades al aire libre, como paseos en lancha, caminatas ecológicas y avistamiento de aves.

¿Cómo llegar a este atractivo turístico de Boyacá?

De acuerdo con las indicaciones de Google Maps, para llegar a este lugar en vehículo particular se debe tomar la carretera hacia Tunja, conocida como la Ruta Nacional 55. Por esta vía, aproximadamente a unos 66 kilómetros de la capital, hay que tomar el desvío a la derecha en la represa El Sisga.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

El trayecto continúa por esa carretera hasta llegar al Valle de Tenza y a la vereda Las Juntas, donde hay que tomar la vía Tenza y Garagoa hasta llegar al embalse, situado exactamente en la vereda La Vega, cerca de la desembocadura Quebrada Honda, según explica la Alcaldía Municipal de Macanal en su sitio web.

Si la idea es llegar hasta este destino en transporte público, se puede tomar un servicio desde la terminal Salitre o Satélite del Norte con destino a Tenza, el lugar más cercano al embalse. El tiempo de recorrido es de aproximadamente 4 horas; sin embargo, al igual que el viaje en carro particular, puede tener algunos cambios por los mismos factores, incluyendo las paradas que realiza.

Más de Turismo

Macanal, Boyacá

No es Guatapé: el embalse a tres horas de Bogotá que está conquistando a los turistas

Ancuya, Nariño

Así es el pueblo de Nariño de paisajes inolvidables, ideal para desconectarse y vivir experiencias auténticas

La Procuraduría General de la Nación lo investiga por presuntas irregularidades en los contratos para el servicio de grúas, parqueaderos y licencias de tránsito durante su mandato entre los años 2016 y 2019.

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por su riqueza natural y ubicación, ideal para el ecoturismo

Hay Festival Cartagena

Hay Festival Cartagena 2026: fechas, invitados y todo lo que debe saber sobre este evento

Avión, maleta, paraguas rojo y calendario blanco.

¿Cuándo caen Jueves y Viernes Santo en 2026? Fechas clave para organizar sus próximas vacaciones en familia

El rafting.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

Salamina, Norte de Caldas

Influenciador se hace viral tras mostrar los platos típicos que más lo sorprenden de popular pueblo de Colombia: “No se imaginan”

Turistas en Colombia

La emotiva carta con la que turista uruguayo se despidió de Colombia: “Es un país que te abraza sin conocerte”

Viajeros

¿Cómo prepararse para viajar en 2026? Aerolínea comparte tips esenciales alineados con las tendencias que marcarán el año

Lérida, Tolima.

Estos son los encantos del municipio del Tolima que tiene nombre de ciudad española, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Noticias Destacadas