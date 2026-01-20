No es Guatapé: el embalse a tres horas de Bogotá que está conquistando a los turistas

Para quienes viven en Bogotá, los destinos del departamento de Boyacá pueden ser una opción atractiva para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas, gracias a su cercanía, diversidad cultural y paisajes únicos.

Entre los atractivos turísticos más fascinantes para visitar en esta región del país se destaca un paraíso natural que está conquistando a los turistas, principalmente por el asombroso paisaje que lo rodea, entre montañas y recorridos naturales perfectos para desconectarse.

Esta joya oculta es el embalse La Esmeralda, del municipio de Macanal, ubicado a unos 137 kilómetros de Bogotá, lo que representa un viaje en carro de apenas tres horas, tiempo que puede variar dependiendo varios factores como punto y hora de partida desde la ciudad, tráfico y estado del clima, entre otros.

Aunque por su belleza muchos lo comparan con el embalse de Guatapé, en el departamento de Antioquia, la verdad es que cada uno de estos sitios tiene algo distinto y especial para ofrecer a quienes se animan a visitarlos.

En este caso, por ejemplo, se trata de un lugar con raíces indígenas, famoso por su biodiversidad y aguas de color esmeralda, que proporcionan potencial hidráulico a la central hidroeléctrica de Chivor y a municipios como Macanal y Almeida.

Por su clima y paisajes naturales, hay quienes lo consideran un lugar especial para descansar o realizar diversas actividades al aire libre, como paseos en lancha, caminatas ecológicas y avistamiento de aves.

¿Cómo llegar a este atractivo turístico de Boyacá?

De acuerdo con las indicaciones de Google Maps, para llegar a este lugar en vehículo particular se debe tomar la carretera hacia Tunja, conocida como la Ruta Nacional 55. Por esta vía, aproximadamente a unos 66 kilómetros de la capital, hay que tomar el desvío a la derecha en la represa El Sisga.

El trayecto continúa por esa carretera hasta llegar al Valle de Tenza y a la vereda Las Juntas, donde hay que tomar la vía Tenza y Garagoa hasta llegar al embalse, situado exactamente en la vereda La Vega, cerca de la desembocadura Quebrada Honda, según explica la Alcaldía Municipal de Macanal en su sitio web.

Si la idea es llegar hasta este destino en transporte público, se puede tomar un servicio desde la terminal Salitre o Satélite del Norte con destino a Tenza, el lugar más cercano al embalse. El tiempo de recorrido es de aproximadamente 4 horas; sin embargo, al igual que el viaje en carro particular, puede tener algunos cambios por los mismos factores, incluyendo las paradas que realiza.