Revisar el calendario con antelación es clave para programar los próximos viajes o escapadas, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Esta práctica no solo permite organizar mejor el tiempo libre, sino también aprovechar al máximo los días festivos en Colombia.

De esta manera, es más sencillo elegir el destino más adecuado, según la temporada, hacer la reserva de manera oportuna, tanto de transporte como de alojamiento, y diseñar planes que se ajusten al presupuesto disponible y al propósito del viaje.

Esta es la ciudad de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

En este contexto, el Jueves y el Viernes Santo se convierten en fechas clave para compartir en familia mientras se explora un nuevo lugar, marcando en el calendario los días 2 y 3 de abril, seguidos del sábado 4, lo que equivale a un fin de semana largo para descansar de la rutina.

Esto se debe a que la Semana Santa para 2026 arranca con el tradicional Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y finaliza el Domingo de Resurrección, que cae el 5 de abril.

Sin embargo, dentro de esta conmemoración religiosa, solo dos días son reconocidos como festivos en Colombia, lo que también coincide con un breve receso escolar que facilita la planificación de viajes y actividades en familia.

Lugares para visitar durante la Semana Santa en Colombia

Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas

En Ipiales, Nariño, este santuario es reconocido como una de las iglesias más imponentes y mágicas del país. La construcción de este templo cautiva por su arquitectura de estilo neogótico que se fusiona de manera perfecta con el verde de la naturaleza que la rodea y la inmensidad de las montañas.

El Santuario de las lajas es uno de los destinos religiosos para conocer y visitar. Foto: Getty Images

Una vez en este lugar, es posible caminar por sus alrededores, conocer la zona y, por supuesto, acercarse al santuario, ya sea para asistir a una misa o a conocer su arquitectura e historia sin prisa.

La Catedral Primada

Uno de los sitios más emblemáticos de esta temporada en Bogotá, ubicado en pleno centro histórico, en medio de la Plaza de Bolívar. Este templo, de acuerdo con el portal de turismo Colombia Travel, fue construido entre 1807 y 1823.

Durante su visita, también se puede hacer un recorrido por el sector, pasando por lugares típicos como la carrera séptima, el Chorro de Quevedo, el Palacio de Nariño, el Museo del Banco de la República, entre otros.

La Catedral Primada de Bogotá es uno de los lugares para visitar en las rutas turísticas establecidas por el Distrito, para Semana Santa. Foto: Getty Images

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Mompox

Este pueblo se destaca como uno de los destinos preferidos para visitar en Semana Santa debido a su historia y cultura religiosa. Allí, desde el Jueves Santo, comienzan los actos conmemorativos con procesiones que se celebran desde 1564 y mantienen muchas de las costumbres de la época.

Mompox es un pueblo patrimonio de Colombia y uno de los más bonitos de Colombia. Foto: Getty Images

Cartagena de Indias

La Heroica se mantiene como uno de los destinos más visitados de Colombia a lo largo del año; sin embargo, durante Semana Santa recibe una mayor afluencia de turistas atraídos por sus sitios emblemáticos, como el Castillo de San Felipe, el centro histórico, las imponentes murallas declaradas Patrimonio de la Humanidad y sus playas.