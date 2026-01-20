Turismo

¿Cuándo caen Jueves y Viernes Santo en 2026? Fechas clave para organizar sus próximas vacaciones en familia

Descubra algunos de los destinos más populares para visitar en Colombia durante esta época del año.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
20 de enero de 2026, 4:03 p. m.
Planificar el viaje con antelación es clave para ahorrar dinero
Planificar el viaje con antelación es clave para ahorrar dinero Foto: Getty Images

Revisar el calendario con antelación es clave para programar los próximos viajes o escapadas, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Esta práctica no solo permite organizar mejor el tiempo libre, sino también aprovechar al máximo los días festivos en Colombia.

De esta manera, es más sencillo elegir el destino más adecuado, según la temporada, hacer la reserva de manera oportuna, tanto de transporte como de alojamiento, y diseñar planes que se ajusten al presupuesto disponible y al propósito del viaje.

Esta es la ciudad de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

En este contexto, el Jueves y el Viernes Santo se convierten en fechas clave para compartir en familia mientras se explora un nuevo lugar, marcando en el calendario los días 2 y 3 de abril, seguidos del sábado 4, lo que equivale a un fin de semana largo para descansar de la rutina.

Esto se debe a que la Semana Santa para 2026 arranca con el tradicional Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y finaliza el Domingo de Resurrección, que cae el 5 de abril.

Turismo

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por su riqueza natural y ubicación, ideal para el ecoturismo

Turismo

Hay Festival Cartagena 2026: fechas, invitados y todo lo que debe saber sobre este evento

Turismo

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Influenciador se hace viral tras mostrar los platos típicos que más lo sorprenden de popular pueblo de Colombia: “No se imaginan”

Turismo

La emotiva carta con la que turista uruguayo se despidió de Colombia: “Es un país que te abraza sin conocerte”

Turismo

¿Cómo prepararse para viajar en 2026? Aerolínea comparte tips esenciales alineados con las tendencias que marcarán el año

Turismo

Estos son los encantos del municipio del Tolima que tiene nombre de ciudad española, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Noticias Estados Unidos

Walt Disney World Resort confirma las nuevas experiencias y beneficios de Cool Kids Summer 2026

Educación

Inicio de clases, recesos y fin de año: el calendario escolar 2026 explicado

Turismo

Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo y da consejo clave para viajeros con poco presupuesto

Sin embargo, dentro de esta conmemoración religiosa, solo dos días son reconocidos como festivos en Colombia, lo que también coincide con un breve receso escolar que facilita la planificación de viajes y actividades en familia.

Lugares para visitar durante la Semana Santa en Colombia

  • Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas

En Ipiales, Nariño, este santuario es reconocido como una de las iglesias más imponentes y mágicas del país. La construcción de este templo cautiva por su arquitectura de estilo neogótico que se fusiona de manera perfecta con el verde de la naturaleza que la rodea y la inmensidad de las montañas.

Santuario Nuestra Señora de Las Lajas
El Santuario de las lajas es uno de los destinos religiosos para conocer y visitar. Foto: Getty Images

Una vez en este lugar, es posible caminar por sus alrededores, conocer la zona y, por supuesto, acercarse al santuario, ya sea para asistir a una misa o a conocer su arquitectura e historia sin prisa.

  • La Catedral Primada

Uno de los sitios más emblemáticos de esta temporada en Bogotá, ubicado en pleno centro histórico, en medio de la Plaza de Bolívar. Este templo, de acuerdo con el portal de turismo Colombia Travel, fue construido entre 1807 y 1823.

Durante su visita, también se puede hacer un recorrido por el sector, pasando por lugares típicos como la carrera séptima, el Chorro de Quevedo, el Palacio de Nariño, el Museo del Banco de la República, entre otros.

Catedral primada de Colombia
La Catedral Primada de Bogotá es uno de los lugares para visitar en las rutas turísticas establecidas por el Distrito, para Semana Santa. Foto: Getty Images
El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural
  • Mompox

Este pueblo se destaca como uno de los destinos preferidos para visitar en Semana Santa debido a su historia y cultura religiosa. Allí, desde el Jueves Santo, comienzan los actos conmemorativos con procesiones que se celebran desde 1564 y mantienen muchas de las costumbres de la época.

Mompox
Mompox es un pueblo patrimonio de Colombia y uno de los más bonitos de Colombia. Foto: Getty Images
  • Cartagena de Indias

La Heroica se mantiene como uno de los destinos más visitados de Colombia a lo largo del año; sin embargo, durante Semana Santa recibe una mayor afluencia de turistas atraídos por sus sitios emblemáticos, como el Castillo de San Felipe, el centro histórico, las imponentes murallas declaradas Patrimonio de la Humanidad y sus playas.

Más de Turismo

La Procuraduría General de la Nación lo investiga por presuntas irregularidades en los contratos para el servicio de grúas, parqueaderos y licencias de tránsito durante su mandato entre los años 2016 y 2019.

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por su riqueza natural y ubicación, ideal para el ecoturismo

Hay Festival Cartagena

Hay Festival Cartagena 2026: fechas, invitados y todo lo que debe saber sobre este evento

Avión, maleta, paraguas rojo y calendario blanco.

¿Cuándo caen Jueves y Viernes Santo en 2026? Fechas clave para organizar sus próximas vacaciones en familia

El rafting.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

Salamina, Norte de Caldas

Influenciador se hace viral tras mostrar los platos típicos que más lo sorprenden de popular pueblo de Colombia: “No se imaginan”

Turistas en Colombia

La emotiva carta con la que turista uruguayo se despidió de Colombia: “Es un país que te abraza sin conocerte”

Viajeros

¿Cómo prepararse para viajar en 2026? Aerolínea comparte tips esenciales alineados con las tendencias que marcarán el año

Lérida, Tolima.

Estos son los encantos del municipio del Tolima que tiene nombre de ciudad española, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

San Juan de Urabá, Antioquia

La maravilla natural de Antioquia que es considerada uno de los destinos más curiosos para visitar en el mundo

El Rosal, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Noticias Destacadas