Turismo

Esta es la ciudad de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

La energía vibrante de sus barrios, junto con su riqueza cultural y gastronómica, cautiva a los viajeros y la posiciona como un destino de alcance global.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
19 de enero de 2026, 5:27 p. m.
Selfi de una joven pareja feliz, explorando la ciudad.
Selfi de una joven pareja feliz, explorando la ciudad. Foto: Getty Images

En la vigésimo cuarta edición de los Wanderlust Reader Awards, de la revista británica Wanderlust, Buenos Aires, Argentina, fue elegida por primera vez como la “Ciudad más deseable del mundo” en 2025, un reconocimiento que ahora la convierte en un destino imperdible para visitar en 2026.

Este reconocimiento fue otorgado como resultado de una votación en la que participaron más de 200 mil viajeros, quienes destacaron la energía creativa de sus barrios, la fuerza del tango y la gastronomía, como reflejo de una “identidad que la proyecta como referente cultural y destino global”.

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

La premiación en la cual la capital argentina, conocida como la “reina del Plata”, reafirmó su lugar en el mapa turístico internacional y se consagró como el destino del año tuvo lugar en el emblemático escenario de la National Gallery de Londres.

De este modo, la ciudad mantuvo su presencia entre los destinos preferidos por los viajeros, tras haber ocupado el sexto lugar en este mismo escalafón en 2024.

Cápsulas

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Turismo

Estos fueron los tres países con más tiquetes aéreos vendidos hacia Colombia en el cierre de 2025

Turismo

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Turismo

A solo tres horas de Bogotá: la joya natural boyacense de aguas azules que parece sacada de un cuento

Turismo

A menos de una hora de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia

Turismo

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

Turismo

Calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos más destacados

Nación

La grave denuncia de la Procuraduría contra la Fuerza Pública por el ataque terrorista en Buenos Aires, Cauca

Cali

Este es el video que revela el momento en que pretendían ingresar una volqueta cargada con explosivos para arrasar con todo Buenos Aires, Cauca

Nación

Fiscalía investigará falta de apoyo a policías en Buenos Aires, Cauca, tras ataque de las disidencias de las Farc

En el listado de destinos seleccionados, Buenos Aires superó otras ciudades icónicas como Tokio, París y Barcelona.

“Este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires: una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo, gastronomía de primer nivel reconocida internacionalmente y la calidez característica de los porteños”, comentó en el momento de la premiación Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires.

Buenos Aires, Argentina
Pareja abrazándose en la azotea de un hotel con vistas a la ciudad al atardecer. Foto: Getty Images

¿Qué es lo que tanto cautiva a los viajeros de Buenos Aires?

Entre las razones por las que esta ciudad se consolida como una de las favoritas entre los viajeros, según la revista, se destacan su tradición y cultura, ganando reconocimiento por ser la cuna del tango, con shows en San Telmo y La Boca que capturan su melancolía y seducción.

Por otro lado, se resalta su combinación de influencias europeas con un espíritu latino único, ofreciendo barrios icónicos y una vida nocturna inigualable. En este contexto, Palermo y Puerto Madero vibran con bares, discotecas y terrazas.

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

En cuanto a la escena gastronómica, el mismo medio resalta su accesibilidad y diversidad, que va desde asados, empanadas y dulce de leche en parrillas tradicionales, hasta vinos provenientes de regiones cercanas como Mendoza.

Para los amantes de la cultura, Buenos Aires se posiciona además como un destino de gran atractivo gracias a su amplia oferta de más de 300 librerías, 287 teatros y 150 museos, brindando a los visitantes una agenda cultural diversa, pensada para todos los gustos y edades.

Más de Turismo

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Turismo Colombia

Estos fueron los tres países con más tiquetes aéreos vendidos hacia Colombia en el cierre de 2025

Buenos Aires, Argentina

Esta es la ciudad de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

Floresta Boyacá

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Santa María, Boyacá

A solo tres horas de Bogotá: la joya natural boyacense de aguas azules que parece sacada de un cuento

Rionegro, Antioquia

A menos de una hora de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia

Islandia

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

Calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos más destacados

La Ceja

A menos de 2 horas de Medellín: así es el pueblo de Antioquia reconocido por cultivar las mejores flores del departamento

Sabanalarga Antioquia

Tres pueblos de Antioquia para visitar en este inicio de año

Noticias Destacadas