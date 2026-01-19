Esta es la ciudad de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

En la vigésimo cuarta edición de los Wanderlust Reader Awards, de la revista británica Wanderlust, Buenos Aires, Argentina, fue elegida por primera vez como la “Ciudad más deseable del mundo” en 2025, un reconocimiento que ahora la convierte en un destino imperdible para visitar en 2026.

Este reconocimiento fue otorgado como resultado de una votación en la que participaron más de 200 mil viajeros, quienes destacaron la energía creativa de sus barrios, la fuerza del tango y la gastronomía, como reflejo de una “identidad que la proyecta como referente cultural y destino global”.

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

La premiación en la cual la capital argentina, conocida como la “reina del Plata”, reafirmó su lugar en el mapa turístico internacional y se consagró como el destino del año tuvo lugar en el emblemático escenario de la National Gallery de Londres.

De este modo, la ciudad mantuvo su presencia entre los destinos preferidos por los viajeros, tras haber ocupado el sexto lugar en este mismo escalafón en 2024.

En el listado de destinos seleccionados, Buenos Aires superó otras ciudades icónicas como Tokio, París y Barcelona.

“Este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires: una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo, gastronomía de primer nivel reconocida internacionalmente y la calidez característica de los porteños”, comentó en el momento de la premiación Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires.

Pareja abrazándose en la azotea de un hotel con vistas a la ciudad al atardecer. Foto: Getty Images

¿Qué es lo que tanto cautiva a los viajeros de Buenos Aires?

Entre las razones por las que esta ciudad se consolida como una de las favoritas entre los viajeros, según la revista, se destacan su tradición y cultura, ganando reconocimiento por ser la cuna del tango, con shows en San Telmo y La Boca que capturan su melancolía y seducción.

Por otro lado, se resalta su combinación de influencias europeas con un espíritu latino único, ofreciendo barrios icónicos y una vida nocturna inigualable. En este contexto, Palermo y Puerto Madero vibran con bares, discotecas y terrazas.

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

En cuanto a la escena gastronómica, el mismo medio resalta su accesibilidad y diversidad, que va desde asados, empanadas y dulce de leche en parrillas tradicionales, hasta vinos provenientes de regiones cercanas como Mendoza.

Para los amantes de la cultura, Buenos Aires se posiciona además como un destino de gran atractivo gracias a su amplia oferta de más de 300 librerías, 287 teatros y 150 museos, brindando a los visitantes una agenda cultural diversa, pensada para todos los gustos y edades.