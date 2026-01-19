¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

Islandia, conocida como la “Tierra de fuego y hielo” en el Atlántico Norte, es considerada uno de los destinos más fascinantes del mundo no solo por sus imponentes glaciares, géiseres y volcanes, sino también por la posibilidad que ofrece de observar auroras boreales, un espectáculo natural que viste el cielo de colores.

Vivir esta experiencia hace que muchos viajeros sientan que están presenciando una escena sacada de una película, ya que las bandas de luz que cruzan el firmamento parecen ofrecer un hipnótico espectáculo de danza que sorprende desde el primer instante.

De acuerdo con la plataforma de viajes más grande y popular para Islandia, Guide to Iceland, este fenómeno es producto de un choque entre partículas solares con la atmósfera terrestre, el cual es posible contemplar en temporadas específicas del año que se deberían tener en cuenta antes de programar el viaje a Islandia.

En este contexto, según la misma fuente, la mejor época para ver auroras boreales en este destino es desde finales de septiembre hasta abril, un periodo en el que las noches son más largas y oscuras.

Antes de estos meses, es decir, entre mayo agosto, el fenómeno conocido como el “sol de medianoche” provoca casi 24 horas de luz, lo que hace prácticamente imposible ver las auroras debido a que el cielo nunca se oscurece lo suficiente.

Hombre mirando la aurora boreal en el norte de Islandia. Foto: Getty Images

Así las cosas, expertos y guías de viaje señalan que en el periodo más recomendado (septiembre - abril), las temporadas se puede dividir por las siguientes condiciones:

Septiembre y octubre: durante este periodo las noches comienzan a alargarse tras el verano, y el clima suele ser más suave que en pleno invierno, lo que puede aumentar las posibilidades de cielos despejados.

durante este periodo las noches comienzan a alargarse tras el verano, y el clima suele ser más suave que en pleno invierno, lo que puede aumentar las posibilidades de cielos despejados. Noviembre a enero: estos meses coinciden con las noches más largas del año en Islandia. En diciembre, por ejemplo, se puede experimentar hasta 20 horas de oscuridad, lo que proporciona múltiples oportunidades para observar las auroras boreales.

estos meses coinciden con las noches más largas del año en Islandia. En diciembre, por ejemplo, se puede experimentar hasta 20 horas de oscuridad, lo que proporciona múltiples oportunidades para observar las auroras boreales. Febrero, marzo y abril: aunque las noches empiezan a acortarse en esta temporada, aún hay suficientes horas de oscuridad y un clima estable para vivir esta experiencia.

Otros datos clave para tener en cuenta

La ubicación y hora son otros aspectos esenciales para tener en cuenta a la hora de viajar a Islandia para observar auroras boreales. La mayoría de los especialistas coinciden en que la franja entre las 21:00 y las 02:00 horas es la más propicia, con un “pico” frecuente de intensidad alrededor de medianoche.

En cuanto a la ubicación, indican que es importante elegir sitios con poca o nula contaminación lumínica, los cuales se pueden encontrar en áreas rurales o parques nacionales.

También es fundamental revisar pronósticos de auroras y clima, ya que la visibilidad depende no solo de la oscuridad, sino también de la actividad solar y las condiciones meteorológicas.

Por último, la paciencia y flexibilidad son cualidades indispensables, pues las auroras son impredecibles: pueden manifestarse de forma repentina o no aparecer en absoluto, incluso cuando las condiciones parecen favorables.

Debido a esto, lo más oportuno es reservar dos o más noches en el itinerario esta actividad para aumentar las probabilidades de éxito y no devolverse con las ganas de ver auroras boreales.