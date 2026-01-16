Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Las salidas de colombianos al exterior tuvieron un incremento del 4,3 %, durante 2025, alcanzando los 5.8 millones, frente a los 5,6 millones de 2024.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), estas cifras evidencian la consolidación del turismo internacional, “impulsado por una mayor conectividad aérea lo que se refleja en el crecimiento sostenido en la demanda de viajes al extranjero por parte de los connacionales”.

“Los viajeros colombianos continúan desempeñando un papel clave en la movilidad internacional, principalmente en los periodos asociados a temporadas vacacionales. Abril, diciembre y octubre fueron los meses que jalonaron el crecimiento en la salida de nacionales al extranjero. En contraste, se registraron caídas en febrero, marzo y mayo, lo que sugiere dinámicas temporales propias del turismo durante el primer semestre del año”, señaló al respecto Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Los principales países receptores de viajeros colombianos

En cuanto los destinos preferidos por los colombianos, Estados Unido está en el primer lugar, con 1.7 millones, lo que representa el 29,2% del total y un leve crecimiento del 0,2% en comparación de 2024. España se posicionó en el segundo lugar, con 812 mil salidas, es decir un aumento del 5,7% y una participación del 14%.

Un punto a destacar es el fuerte incremento hacia destinos de América Latina y el Caribe como Brasil (+49,8%), Panamá (+21,8%), República Dominicana (+16,5%) y Perú (+21,6%), reflejando una mayor diversificación de los viajes internacionales y un fortalecimiento de la conectividad regional. Por otra parte, México registró una caída del 20%, aunque mantiene su participación en 8%, mientras que Chile presentó una disminución moderada del 3,9%.

“Dichos comportamientos están ligados a la diversificación de los viajes internacionales, el fortalecimiento de la conectividad regional y al trabajo conjunto entre Agencias de Viajes, aerolíneas y destinos. De igual manera, representan una oportunidad para continuar fortaleciendo la competitividad del turismo colombiano en el mercado internacional”, puntualizó presidenta de Anato.

Los principales retos para el turismo colombiano en 2026

Aspectos como la formalización del empleo, la competitividad y la articulación público-privada se encuentran entre los principales retos del sector turístico para este 2026, de acuerdo con Anato.

La organización señaló que otro factor determinante para el turismo en el país es la seguridad y, en un contexto de cambio de gobierno, aseguró que es indispensable una “agenda sólida que incluya una mejor sinergia entre entidades, formalización y seguridad para buscar alternativas que eviten que Colombia figure en alertas o travel warnings, lo cual impacta negativamente en la llegada de viajeros internacionales”.

De la misma manera, el fortalecimiento del viceministerio de Turismo es fundamental para mejorar la regulación y elevar la competitividad del turismo a través de mejores sistemas de información, “lo que implica la continuidad y actualización de fuentes estadísticas como como la Encuesta de Visitantes Internacionales, Encuesta Mensual de Agencias de Viajes, Encuesta de Gasto Interno de Turismo o la Cuenta Satélite de Turismo, así como la promoción de procesos de formación en idiomas, competencias laborales y especialización académica para mejorar la calidad del servicio".